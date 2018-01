Josefa: «Me han tirado la casa y me han destrozado la vida»

El que durante tantos años fuera el hogar de Josefa Hernández, así como el de los nietos de los que tuvo que hacerse cargo, cayó en horas de la mañana de este martes bajo la piqueta impasible de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN). «Me han tirado la casa y me han destrozado la vida», explicaba la propia Josefa a CANARIAS7 desde la casa de protección oficial en la que reside desde hace dos años y medio en Risco Prieto (Puerto del Rosario). «El futuro lo veo esperando que toquen la puerta de la casa donde vivo ahora y me echen porque esta casa no es mía», añadía.

Finalmente, no se pudo retrasar durante más tiempo el mandamiento judicial que obligaba a tumbar su vivienda situada en Campoviejo (Betancuria), y que, en los últimos años, había sido ampliada ilegalmente sobre un espacio natural protegido, delito por el que la conocida como abuela de Fuerteventura llegó incluso pasar varios días en la prisión de Tahíche durante el verano del año 2015 hasta que el Gobierno de España, debido a las circunstancias especiales de su caso, le concedió el indulto.

Josefa Hernández siempre ha mantenido que amplió la vivienda con el «permiso verbal» que le dieron responsables políticos de la isla «antes de las elecciones», y que nunca hubiera ejecutado las obras de saber las consecuencias que le acabarían acarreando. Josefa siempre había mantenido la esperanza de que se hubiera podido encontrar una solución y, de hecho, llegó a creerse las «promesas» de los mismos políticos de Fuerteventura sobre que sería viable demoler tan solo la parte ilegal de la vivienda. Sin embargo, no ha sido así y se ha tenido que echar abajo el inmueble en su totalidad.

Para Josefa resultaba duro ver cómo iban a tirar abajo su hogar, así que decidió no asistir a tan triste momento. «No les importa destrozar la vida de una familia. A mí me han cogido de cabeza de turco. Si hay justicia espero que sea igual para todos y tiren también todos los hoteles ilegales que hay en la orilla de la playa», añadía la mujer entre una gran indignación.