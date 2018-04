José Rodríguez, forense: «La muerte forma parte de la vida»

No tuvo claro estudiar Medicina Legal hasta sexto de carrera. José Rodríguez Morales, aunque nació en Puerto del Rosario, vivió prácticamente toda su vida hasta los 18 años en Gran Tarajal, cuando se fue a estudiar a Tenerife y también Portugal, donde aprendió el idioma «hasta con acento». Portugal es un país que adora, aunque le encanta viajar. Ha estado en sitios como Turquía, Egipto, Líbano, Israel o México, entre otros.

Cuando cursaba Medicina pensaba que terminaría dedicándose a la Ginecología o alguna rama similar. Sin embargo, fue pasando por diversas asignaturas a lo largo de la carrera hasta que en sexto dio Medicina Legal, y «simplemente me gustó. Es una especialidad interesante, de investigación».

Y así es, no lo queremos reconocer y tampoco nos han enseñado que «tal como naces, mueres».

«Desde pequeños nos enseñan a tenerle miedo a la muerte, cuando ésta en realidad, es algo más de la vida. A lo largo de los años he aprendido que forma parte de nuestra existencia», mientras tanto hay que vivir.

Según datos del forense José Rodríguez, el 85% de los fallecimientos suele ser por causa natural, el resto suele ser por accidentes de tráfico, lesiones, suicidios, homicidios o, incluso, agresiones sexuales, entre otras causas.

Lo que más le puede llegar a impactar dentro de su trabajo son los homicidios, «hasta qué punto puede llegar la maldad humana». Si es cierto que hay homicidios imprudentes o «personas superadas por una situación que se ofuscan sin pensarlo con la víctima», pero también otros casos en los que no sabes hasta qué punto puede llegar un psicópata homicida. ¿Por qué? «Por falta de empatía. Son personas con cero sentimientos sin pudor en asesinar a su madre o a su hijo, por poner un ejemplo».

Niños. En cuanto a las autopsias que realiza cada día en el desempeño de su trabajo, a José Rodríguez lo que más le afecta emocionalmente es ver los cuerpos de los más pequeños, ya sea por accidentes, muertes súbitas o cualquiera que sea la situación. «Biológicamente todos tenemos que fallecer, pero cuando eres adulto, ya has vivido ciertas experiencias, mientras que con los niños, por el hecho de haber empezado prácticamente a vivir, sí me afecta».

«Impacta más cuando muere alguien de aquí, por ser gente que conoces o personas mayores que conocieron a tu abuelo o a tu padre. El problema de una muerte es la ausencia que deja en la familia, de la cual no te recuperas, sino que aprendes a vivir con el dolor».

Con los ancianos ocurre lo mismo en los procesos de incapacitación. «Una persona que no es capaz de valerse por sí misma se pasa la tutoría a su progenitor. A día de hoy soy el tutor de mi madre, pues tiene alzhéimer avanzado. Mucha gente venía y me comentaba: es que mi madre no se acuerda de mí o no sabe quién soy. En ese momento no lo entendí hasta que un día me pasó a mí, cuándo mi madre me dijo: ¿dónde está tu madre? Lloré al principio, no sabía manejar la situación, pero con el tiempo aprendes a hacerlo».

José es feliz a pesar de las circunstancias, «tengo dos opciones cuando me levanto por la mañana: o me pongo a llorar todo el día por los problemas que hay en el mundo o puedo ser feliz. Elijo ser feliz».

La maldad puede matar

«Cuando en una relación se discute, pero se llega incluso hasta levantar la mano, es hora de terminar». Según José, no pueden continuar, «se ha perdido completamente el respeto por el otro». Porque cuando se permite una y otra vez, llegará el momento en el que se perderá el control y «la situación se irá de las manos, hasta el punto de llegar a matar». Por otra parte, «existe maldad e ignorancia por parte de la sociedad hacia los transexuales. Es una persona. Al igual que todo, hay que tolerar sin juzgar».