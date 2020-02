José Domingo Fernández:«La isla necesita mitigar los efectos del cambio climático»

Catalina García / Puerto del Rosario

— Su departamento emite los informes de impacto ambiental de los parques eólicos, tema polémico por, precisamente, el impacto paisajístico en una isla llana. ¿Necesita Fuerteventura estos proyectos de energía sostenible? ¿Son muchos los proyectos o al contrario estamos desaprovechando un recurso que sobra en la isla?

— Este centro directivo emite las propuestas de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre los proyectos de los parques eólicos, pero es finalmente la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA) la que las aprueba definitivamente o no, siempre que el órgano autorizante sea de competencia autonómica, como ocurre con los parques eólicos. Fuerteventura necesita mitigar los efectos del cambio climático, donde la reducción de los combustibles fósiles es apremiante para reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEIs) y evitar el calentamiento global. Por tanto, deben sustituirse, entre otros, por las energías renovables. Lo que ocurre es que este tipo de instalaciones deben estar concentradas en unos enclaves técnica y medio ambientalmente sostenibles, como pueden ser las plataformas energéticas estratégicas. El objetivo final es que se produzca una coexistencia armónica entre el paisaje y la biodiversidad de un territorio muy vulnerable.

— En concreto, el parque eólico Puerto del Rosario en La Asomada y El Time es el más polémico por la altura de los aerogeneradores y por chocar con los proyectos de drones del cercano Parque Tecnológico.

— Este parque eólico fue tramitado en la legislatura pasada, previa declaración de interés general, y autorizado por el Gobierno de Canarias en abril de 2019. Actualmente, está recurrido por vecinos afectados de la zona. La postura del actual del equipo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial es, como no podría ser de otra forma, de total predisposición al uso de las energías renovables en la lucha contra el cambio climático en Canarias, pero siempre en armonía con el territorio y el medio ambiente.

— Usted sentenció: en política se está para tomar decisiones. Dígame, ¿cuáles ha tomado ya y cuáles tiene pendiente?

— Efectivamente, la política es el arte de tomar decisiones que redunden en el interés general de la ciudadanía, mejorando su calidad de vida y la del resto de seres vivos que nos rodean. Del mismo modo, estas decisiones deben contar con el apoyo técnico, científico, económico y social de los expertos correspondientes. En esta línea, el actual equipo de Gobierno ha declarado la emergencia climática, postulando a continuación una Ley de Cambio Climático en Canarias que garantice una sostenibilidad integrada en un territorio. Sólo así podremos posicionar a Canarias como un laboratorio natural que determine la forma de mitigar y adaptar el territorio archipelágico al cambio climático.

— Su dirección general se llama Lucha contra el Cambio Climático. ¿Qué puede hacer el ciudadano en casa, en su trabajo y, en general, en su vida diaria para evitarlo?

— En mayor o menor medida, el éxito de luchar contra el cambio climático es una responsabilidad que nos afecta a todos. La suma de pequeñas contribuciones de cada persona nos permitirá obtener un resultado global más satisfactorio que el actual, especialmente para garantizar que las próximas generaciones cohabiten en un medio natural más sostenible y perdurable en el tiempo. También hay una parte de concienciación que es preceptiva. Por ejemplo, desde un uso racional de los recursos naturales hasta el cambio en determinados hábitos poco sostenibles.

— ¿Qué institución suspende en medidas contra el cambio climático?

— El Cabildo incorpora por primera vez una Consejería de Lucha contra el Cambio Climático, lo cual ya establece una sintonía con el Gobierno autónomo y contribuye a establecer sinergias en todo lo concerniente a replicar en sus competencias lo adoptado desde la Ley de Cambio Climático. En el caso de los ayuntamientos, tendrán que seguir esa misma senda, como no podría ser de otra manera. Se establecerán unos indicadores de medida que aportarán información contrastada para saber quién cumple y quién no en el plan de acción que cada institución llevará a cabo bajo una estrategia de lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, una de esas metas será la huella de carbono emitida por cada municipio.

— Estamos casi a un cuervo por kilómetro cuadrado. ¿No le llegan las quejas de los ganaderos y los agricultores sobre esta especie protegida?

— La población de cuervos en Fuerteventura se ha mantenido estable en los últimos cuatro años, según el estudio llevado a cabo para determinar su estado de conservación y su evolución posterior. Además, se ha efectuado un control de daños producidos en explotaciones agrícolas y ganaderas de la Isla, donde se conocerán muy pronto sus resultados definitivos. A partir de ahí, se tomarán medidas que pasan por establecer un programa de actuaciones que desarrolle un sistema de actuación temprana de incidencias para dar respuesta a aquellas notificadas por los ganaderos, mantener un registro de incidencias y proponer medidas correctoras individualizadas en lo que se refiere a la mejora y adecuación de las explotaciones, así como la mejora de la gestión del ganado y de los puntos de alimentación.

— Usted es profesor de Educación Secundaria. ¿Están las nuevas generaciones más concienciadas con la necesidad de preservar el medio ambiente o, por el contrario, no saben quién es Greta Thunberg?

— Desde el área de conocimiento de la cual he impartido docencia tanto en Secundaria como en Universidad, muy relacionada con el cambio climático, siempre he intentado inculcar a los alumnos la importancia de la ciencia y la tecnología, que están al servicio de la sociedad para hacerla más sensible con la calidad de vida y preservarla para las futuras generaciones. Es evidente que el movimiento Juventud por el Clima ha generado un gran calado en la población joven que liderará este cambio de mentalidad.