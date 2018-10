José Concepción o la tenacidad de montar la tercera ópera en la isla

Catalina García / Puerto del Rosario

La tercera ópera que el tenor José Concepción monta en Fuerteventura es La Traviata, el 9 y el 10 de noviembre en la sala sinfónica del Palacio de Formación y Congresos. Un centenar de personas, entre profesionales y no profesionales, harán posible este nuevo espectáculo del bel canto en la que participan el Coro de Amigos de la Opera de Las Palmas de Gran Canaria, la Orquesta Galega de A Coruña y los alumnos de la Escuela Insular de Música.

Entre los colaboradores que harán posible las dos representaciones de la popular ópera de Verdi se encuentran Darie Cardyn, que es la responsable de la coreografía y que viene avalada por su experiencia en el Covent Garden de Londres y el Liceo de Barcelona. Detrás del maquillaje y la peluquería de La Traviata majorera están Marga Holguín e Inmaculada Gil. La escenografía corre a cargo de Seven Armas, Yaiza Sotorio y Jonathan Suárez. «En total, gracias a la tenacidad y al empeño de casi cien personas serán posibles las dos funciones», señala José Concepción.

Opera Fuerteventura, la productora de este tenor, mueve cielo y tierra un año más por llevar la lírica al público majorero, en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. «Sólo queremos hacer arte aquí, en la isla», resume Concepción.

Precio simbólico

Las entradas cuestan entre 20 y 25 euros y ya están a la venta, «un precio simbólico» matiza el tenor, puesto que La Traviata cuenta con apoyos institucionales y de empresas privadas, «pero aún no hemos firmado convenios para asegurar una representación anual».

Ópera Fuerteventura regalará además cien entradas a estudiantes de los IES y concederá asimismo una beca de estudio al alumnado de la Escuela Insular de Música que colabora en las representaciones.

La Traviata es la tercera producción lírica de Opera Fuerteventura. En los dos años anteriores se ha dejado su empeño en Madame Butterfly y Aida, también con la ayuda de numerosos colaboradores de la isla «y siempre con muchos nervios porque las tres obras mueven a mucha gente en el escenario y porque detrás de las dos funciones hay horas y horas de coser, pegar, ensayar, para que todo salga bien».

La elección de La Traviata se debe a que «sabemos que es una ópera que va a gustar mucho, es popular, es una obras que llega a todos los públicos y se representa en todos los teatros del mundo casi a diario», confirma José Concepción. El papel de Violeta se divide en dos roles: la soprano catalana Laura del Río y la japonesa Eriko Sumiyosi. El propio Concepción es Alfredo, que ya ha interpretado en una veintena de ocasiones. «¿Qué en cuántas óperas he cantado? Mínimo 30. La novedad es que desde hace tres años me he puesto también detrás, en la producción, aunque reconozco que con el tiempo ya he ido delegando en otra gente algunas tareas y el trajín y la responsabilidad, con lo que me ahorro de atacaderas».