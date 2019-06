Isaí Blanco: «Los vecinos han respaldado nuestra gestión en La Oliva»

— ¿Cómo valora los resultados del 26-M en La Oliva?

— Satisfecho. Veníamos de una situación política revuelta. En las anteriores elecciones habíamos sacado cinco concejales y en los primeros años de la legislatura hubo mucha inestabilidad política en el municipio. Pero, en los dos últimos años que hemos estado gobernando, hemos dado la vuelta al municipio y parece que los vecinos lo han entendido así, porque al final sacamos dos concejales más, casi duplicando en número de concejales al segundo partido más votado.

— Su partido, CC, repite el pacto con NC-AMF y PPMajo. ¿Es porque ha dado buenos resultados o porque no quedaba otro remedio para poder gobernar?

— Desde hace un año siempre he dicho lo mismo: yo firmaría por seguir con el mismo equipo. Nosotros no estamos haciendo ningún experimento, estamos dando continuidad a un proyecto que empezamos hace dos años y que ha funcionado, que está funcionando y que sabemos que funciona. Entonces, ¿para qué innovar? También es verdad que después de unas elecciones hay que sumar once, que es mayoría, y uno tiene que buscar los números. Pero desde el principio sabíamos que lo más natural era seguir el mismo acuerdo porque ha funcionado y porque los vecinos en las urnas nos han dicho que quieren que siga este proyecto. En este proyecto somos tres grupos políticos y, si funciona, para qué vamos a cambiarlo.

— En el pleito entre el Oliva Beach y Costas sobre las obras de rehabilitación del hotel, ¿qué postura mantiene el Ayuntamiento?

— Desconozco que haya ningún tipo de pleito. Lo que conozco es que la cadena RIU quiere hacer unas mejoras en el hotel que son necesarias para este municipio porque vivimos del turismo. El hotel está en un espacio natural, así que entiendo que Costas quiera proteger el territorio; y sé que, de las cosas que RIU ha presentado, Costas ve algunos impedimentos para seguir el proyecto. Necesitamos la mejora de las infraestructuras y servicios para que el turista, cuando llegue, quiera volver a repetir y fidelizarlo en hoteles. Además, el municipio de La Oliva es lo que es hoy gracias a estos hoteles, porque es donde ha crecido el turismo y de lo que dependen muchas familias. Esperemos que haya un acuerdo entre RIU y Costas y que se siga protegiendo el territorio.

— Con respecto a Isla de Lobos y a la polémica por el nuevo sistema de acceso en dos turnos diarios, así como por la capacidad de carga de visitantes, ¿el Ayuntamiento ha planteado algún tipo de cambio al Cabildo?

— Desde el principio siempre hemos estado a favor de la ley y de los vecinos. Nuestra cultura pasa por Isla de Lobos, estamos hablando de varias generaciones que han vivido gracias a la pesca. También es verdad que antes había poca población y ahora se ha incrementado la población y el turismo y, por tanto, hay que proteger el islote y para ello hay que regular. Queremos que podamos seguir manteniendo estas tradiciones, esta cultura, la gente heredera de estos refugios pesqueros, pero siempre sin perjudicar al entorno. Con respecto a la capacidad de carga, 200 es muy poco, no es nada en Isla de Lobos, creemos que debería ser mayor, siempre y cuando lo diga un estudio que así lo certifique. Estamos a favor del pueblo de Lobos, de que se proteja Lobos, que no se destroce el islote, pero que se regule para que todos podamos convivir, tanto turistas como los hijos de la Isla de Lobos.

— ¿Qué hay de cierto en el supuesto proyecto de urbanización en una zona próxima a Piedra Playa, en El Cotillo?

— El suelo no está calificado para poder construir. En Piedra Playa no se puede construir, el suelo no tiene ese uso. Además, nosotros queremos proteger el territorio, no queremos quitar la identidad de pueblo marinero a El Cotillo y no queremos que ocurra lo que pasó en Corralejo, que, siendo una zona preciosa, ha perdido la identidad con un crecimiento tan desmesurado y el incremento de la población. El Cotillo está muy bien como está y, en vez de hacerlo crecer, queremos mantener y recuperar su identidad de pueblo pesquero.

— Con respecto a la sanidad, ¿la ampliación del centro de salud de Corralejo será suficiente? ¿Los vecinos de El Cotillo podrán tener consultorio?

— Depende del Gobierno de Canarias, no tenemos competencia, pero sí es verdad que tenemos competencia en proteger a nuestros vecinos y hacer lo que haga falta para proteger su interés. El centro de salud es evidente que se había quedado pequeño y que necesitaba mejorar sus instalaciones, además de la carencia de personal médico y sanitario para cubrir las necesidades del municipio, tanto de la población censada como de la flotante. Por si esta ampliación se queda pequeña, nuestro grupo de gobierno inició los informes técnicos para ceder un suelo en Geafón al Gobierno de Canarias para la construcción del futuro centro de salud en esa zona. En El Cotillo sería ideal que hubiera un consultorio, pero no depende de nosotros y la respuesta que nos dan los especialistas sanitarios es que no podemos descentralizar en la situación actual los servicios médicos porque, si ahora tenemos carencias de efectivos sanitarios, al descentralizar tendríamos más carencias.

— Un estudio del Ayuntamiento avala el fondeo de cruceros en Corralejo. ¿Veremos este tipo de turismo en la localidad en próximos años?

— No depende de nosotros porque no somos los competentes y la administración es lenta. Depende de nosotros hacer lo necesario para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y el primer paso lo hemos dado: tener un estudio técnico competente que diera viabilidad a ese proyecto y parece que sí se puede, ya que señala diferentes alternativas donde pueden fondear los cruceros en la costa de Corralejo. Esto nos va garantizar una mejor calidad del turista y mejor riqueza para el municipio sin necesidad de consumir más territorio. Queda seguir peleando ante el nuevo Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento. Solo necesitamos el apoyo político porque técnicamente es viable.