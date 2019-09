Hormiga: «Nos espera un invierno complicado para el turismo»

— ¿Cómo ha sentado la quiebra de Thomas Cook en el sector hotelero?

— Fatal. Fuerteventura ya estaba muy tocada de ala con la caída de Air Berlín y Germania. Es verdad que Thomas Cook no es el principal turoperador de Fuerteventura, pero sí tiene una cantidad importante de camas y ha afectado muy negativamente, como en toda Canarias. Además, esto tiene un efecto dominó, porque no es solo Thomas Cook, sino todas las sucursales de Thomas Cook que están cayendo en distintos países, que es bastante preocupante. Una de las sucursales con la que estamos muy alerta es Condor, de Alemania, que parece que se va a mantener y estamos bastante esperanzados, porque Condor sí afectaría mucho a Fuerteventura.

— ¿Los hoteleros que más dependen de Thomas Cook temen quedarse sin cobrar los paquetes turísticos ya vendidos de los últimos tres meses?

— Claro que lo temen, y mucho. No solo no poder cobrar lo de los últimos tres meses, sino, de cara al invierno, no poder ocupar esas camas, que es ahí donde habrá un problema muy gordo. ¿Cómo sustituir esas camas? Es verdad que Jeb2 ya está poniendo aviones a disposición, pero una cosa son aviones y otra cosa son las camas; ahí habrá un problema porque las soluciones tienen que ser rápidas, no lentas. Lo que pedimos son soluciones rápidas para poder compensar el daño que va a ocurrir sobre todo en Canarias. Sabemos que la isla más afectada es Tenerife, pero en este caso Fuerteventura tiene un porcentaje bastante importante de lo que es Thomas Cook y, en consecuencia, todo esto unido a lo otro, pues vamos a tener un invierno bastante complicado.

— ¿Qué previsiones de ocupación manejan de aquí a final de año tras la desaparición de Thomas Cook?

— Pues no lo sé decir. Nosotros dependemos de la conectividad. Hay mucha demanda para venir a Fuerteventura, pero el problema es que no saben cómo venir. Además tenemos otro añadido: que es muy caro. Son dos cosas que tenemos que solucionar: el problema de la conectividad y que no sea tan caro. Al haber poca conectividad, la demanda es mucha y los precios suben, esto es la regla de oro y es lo que está pasando en Fuerteventura.

— Una vez que han caído tres compañías aéreas, y pendientes de lo que pase con la filial Condor, ¿cuántas plazas aéreas se podría decir que la isla está perdiendo al año?

— Con Germania y Air Berlin estimábamos que unas 2.000 plazas semanales. Si a esas le añades Thomas Cook, pues serían entre 3.000 y 4.000 plazas por semana. Al año podríamos estar hablando de la pérdida de más de 200.000 plazas aéreas.

— ¿Cómo valora la gestión del Patronato de Turismo en esta crisis?

— Estamos colaborando codo con codo con ellos y en contacto permanente. Hemos creado esa mesa que yo llevo reivindicando tiempo para decir en qué hemos fallado, dónde estamos en Fuerteventura, qué debemos hacer, qué debemos promocionar y cómo se debe promocionar Fuerteventura. Son preguntas que debemos despejar en esa mesa. Tenemos que analizar en profundidad el porqué somos la isla que más hemos caído, esto no es por casualidad. Desde la patronal entendemos que debemos hacer un análisis serio y en profundidad, ver las causas y analizarlas. También es verdad que estamos en contacto con todas las patronales de Canarias, con la Consejería de Turismo de Canarias y el viceconsejero, tenemos muy buenas relaciones y estamos coordinados constantemente para la crisis de Thomas Cook fundamentalmente.

— Desde el punto de vista de los hoteleros, ¿qué medidas se pueden adoptar para paliar la crisis turística?

— Ya las hemos pedido. Hay un decálago de medidas que se lo hemos pasado a la consejera. La más notoria es la baja de las tasas aéreas, donde nos encontramos con el problema de que Aena ya no es 100% del Gobierno, sino de accionistas privados. Queremos que bajen los impuestos del carburante de los aviones, queremos hacer a Canarias atractiva para la aviación, que los costes se reduzcan, porque Canarias está donde está y tenemos que hacerla más atractiva para que puedan venir más aviones. Parece ser que va a haber una reunión urgente interministerial en la que tenemos bastante fe de que de ahí salga algo en el tema de impuestos. También pedimos al Gobierno de Canarias una especie de reducción del IGIC a aquellos empresarios afectados por Thomas Cook que no van a cobrar y sí tienen que pagar el IGIC aunque no cobren.

— ¿De tasa turística hoy ni hablamos?

— [Risas] Ni hablamos ni se le pasa por la cabeza a nadie, sería la locura más grande. De todas maneras, en las reuniones con la consejera regional, de eso ni se habla. Ahora toca incentivar para que vengan, no agravar.

— ¿La quiebra de Thomas Cook se está notando ya en el empleo?

— Por los datos que tenemos sí. No solo se está notando, sino que se notará más si esos hoteles no se llenan con otras personas, inclusive las que tenían contratadas. Estamos intentando que esas personas que tenían comprado el paquete ya con Thomas Cook sean derivadas a otras compañías, a otros turoperadores, viendo si se puede hacer a través de negociaciones entre turoperadores para que les devuelven, y parece que tienen prioridad los señores que han pagado y no han viajado. En fin, se está haciendo todo lo que se puede, pero si esto sigue así vamos a tener un invierno entendemos que bastante duro y el primero que lo va a notar, sin lugar a dudas, es el empleo, ahí es de donde primero tiran los empresarios, el coste más grande que tienen. Y no solamente en los hoteles, en un restaurante acostumbrado a que vengan equis extranjeros, si no están esos extranjeros, pues también se reducirá. Esto es una rueda, dependemos mucho del turismo.

— El presidente del Cabildo ha aclarado que sigue a favor del proyecto de Chillida. ¿Sería este un aliciente para paliar la crisis turística?

— En Fuerteventura está todo por hacer, llevamos 30 años parados. ¿Dónde están los centros turísticos, los proyectos, Tindaya, los puertos deportivos, el eje norte-sur, el ocio? Me pregunta por Chillida o por el monumento a los canarios, pero es que no se ha hecho nada. ¿O hay algo? ¿Dónde llevas al turista? Tienes muy pocos espacios para llevarlo porque no se han preocupado de nada y yo creo que eso es fundamental. Faltan infraestructuras, urbanizaciones que no se han entregado en ese sur, da pena ver Butihondo, da pena ver cómo está Costa Calma, en fin, y todo eso tiene que arreglarse, porque con estas condiciones no podemos traer turistas. Tenemos que adecuar la isla un poquito, ya no mucho, pedimos un poquito: adecuar, limpiar... Aparte de llevar al turismo a Betancuria, no hay nada.

— Entonces, ¿a favor de Chillida?

— Totalmente, de Chillida, del barranco de Los Canarios y del que haga falta. Nosotros tenemos que dar al turista, y limpiar la isla, y pintar las casas, y tener un poco de orden, en fin, todas estas cosas, está todo inventado, no vamos a inventar nada, pero es que aquí está todo dejado de la mano de Dios.