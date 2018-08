Gran Tarajal está preparado para el evento más esperado del verano

Desde hoy comienza la 43º Semana de la Juventud de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje. Una fiesta que se podrá disfrutar hasta el próximo día dos de septiembre y en la que habrán muchas actividades para todo tipo de públicos, desde torneo de fútbol playa, como hinchables, el Summer Sound Festival que lleva celebrándose ocho años, o la prueba deportiva más famosa de las Islas Canarias: las ‘Cholimpiadas’, entre otras muchas.

Cuarenta y tres años han pasado desde que un grupo de personas decidieron hacer algo para entretener a los jóvenes del pueblo cuando llegaba el verano. Una de las pioneras, Charo Prada, por el año 1975, junto a otros «chiquillos de 6º de bachiller», comenta que «llegaba el verano, y los pibes del instituto, que eran escasamente cuarenta y pico en el Colegio Libre Adoptado, que ahora ya no existe porque fue derruido, se quejaban porque llegaba el verano y decían aburrirse, ya que en Gran Tarajal en aquella época habían pocas cosas para hacer. Así, el chiquillo que tenía un padre constructor, se iba a ayudarle a la obra, o el que tenía un padre pescador, se llevaba al hijo a pescar; o el tendero ponía a despachar a su hijo frente al mostrador. Y venían y me decían, ¡qué horror!, ahora en verano es cuando más trabajamos. Y dije: ¿y por qué no hacemos una fiesta?». Dicho y hecho, empezaron con muchísima ilusión, a pesar de no contar con subvenciones y ayudas como las que facilitan ahora.

«Entonces, si el equipo de fútbol necesitaba dinero, hacía un baile. Había que buscarse la vida. Todavía estaba Franco y no habían ayudas. Era todo muy precario. Nosotros teníamos un grupo de teatro y nos dejaron una escuela, que estaba abandonada porque acababan de inaugurar el García Blairzy, y en ella realizamos algunas obras de teatro para ir sacando algo de dinero para la fiesta, y también viajamos a Lanzarote con el grupo».

«Por aquel entonces, para organizarlo todo, tuvimos que esforzarnos por nuestra cuenta, montar el escenario y el bar, vallar la plaza o traer las neveras. Era muy trabajoso. Sin embargo, ahora está mucho mejor organizado y tienen muchas más facilidades».

Charo, después de unos cinco años al cargo, dice haberse sentido «profética», pues la organización fue pasando de menos jóvenes a más jóvenes cada vez. Eso sí, «la Semana de la Juventud ha pasado por épocas mejores y épocas peores, dependiendo del éxito de las ideas, pero ahí está, celebrándose todavía».

«La primera Semana no duró una semana, fueron unos cuantos días solo, y ya la segunda la organizamos mejor, con más días, y los otros jóvenes que vinieron detrás, la ampliaron a 15 días. Ha ido variando. Desde un principio, la gente se entregó y colaboró bastante con nosotros».

Según afirma Charo, con los años se han conseguido logros, como fue «vallar la plaza donde se celebra la fiesta, ya que por aquel momento no estaba vallada y se ponían las abuelas a vigilar a sus nietas», comenta. También, otro de los logros fue cobrar el mismo importe tanto a los chicos como a las chicas. Aquí se puede decir que tuvo lugar el primer movimiento feminista: las niñas se negaban a no pagar».

Los jóvenes continuaron las tradiciones que Charo puso en marcha junto a otras personas como Antonio Delgado, Víctor Carmona, Javier y María Suleimán y Jesús Suárez, entre otros tantos.

Con el tiempo, aparece gente nueva y nuevas ideas, y este año celebran el Bandabajo Fest en la playa debido a lo ocurrido en el muelle.

Solicitud de partida nominada. José David Herrera, representante de la Comisión de la Semana de la Juventud, comenta que «solo con la voluntad de la gente no sería posible esta fiesta. Es gracias, en parte, a las ayudas del Cabildo Insular, el ayuntamiento de Tuineje y el Gobierno de Canarias. José David reclama «una partida nominada para esta fiesta de interés turístico, igual que tienen otras del municipio».