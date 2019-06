Graffigna rechaza el cierre de la autovía de Pájara durante seis meses

Canarias7 / Puerto del Rosario

El Ayuntamiento de Pájara rechaza el cierre anunciado de un tramo de la autovía FV-2 a su paso por los barrancos de Pecenescal y Los Canarios, y el desvío proyectado del tráfico por una vía alternativa (FV-602) durante al menos seis meses, para posibilitar la realización de obras complementarias.

Desde el Ayuntamiento se considera que hay que buscar alternativas que, al mismo tiempo, garanticen el desarrollo de las obras, no afecten durante tanto tiempo y de forma tan sensible a la operatividad de una vía fundamental para la zona sur de la isla. Explica el alcalde Miguel Graffigna que «nos preocupaba el anuncio hecho hace ya una semana, y por eso desde que tomamos posesión como nuevo grupo de gobierno indagamos en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias la información al respecto. Lo que nos indican es que en la adjudicación que en su momento se hizo de las obras no está previsto este cierre, ni de esta manera, ni durante tanto tiempo, sino que es una iniciativa de la empresa adjudicataria».

Por eso el Ayuntamiento de Pájara ha planteado una reunión con responsables de la adjudicataria de la obra, del Cabildo y del Gobierno para buscar alternativas más razonables. Tras los primeros contactos, Pájara se reunirá in situ hoy, jueves, con técnicos responsables. Desde el Ayuntamiento, «y me consta que también desde el Cabildo y el Gobierno, estamos convencidos de que se pueden plantear otras soluciones. Si hay que restringir el paso para hacer una obra, que sea algo rápido».