Antonio Hormiga: «Fuerteventura es hoy uno de los destinos más seguros y saludables»

Catalina García / Puerto del Rosario

— Es la pregunta del millón: ¿cuándo cree usted que podrán reabrir los hoteles de Fuerteventura y con qué tipo de turismo?

— Evidentemente todo dependerá de cuándo el Gobierno central y las autoridades sanitarias determinen el momento en el que se pueda retomar la actividad con garantías de salud. A partir de ahí, habrá un inicio escalonado. En primer lugar, se ha puesto sobre la mesa incentivar la movilidad y el turismo insular con la reanudación del sector de la hostelería y hoteles de pequeño tamaño que irán abriendo sus instalaciones a medida que vayan teniendo demanda. En función de la respuesta, se abordará el turismo en el archipiélago y, en etapas sucesivas, el turismo nacional y, por último, el internacional. Todo, como digo, en función de lo que marquen las autoridades sanitarias.

— ¿Tiene la cifra de los hoteles y los complejos de apartamentos cerrados en Fuerteventura?

— Todos los establecimientos hoteleros, salvo los que están dirigidos a prestar servicios esenciales.

— Todos los municipios turísticos de Fuerteventura se incorporarán al mismo tiempo a la actividad turística o uno irá más rápido que otro por el país de procedencia de los visitantes?

— Los establecimientos irán abriendo en función de las reservas que tengan con independencia de en qué municipio estén. También dependerá de la finalización de las obras que estén acometiendo para mejorar en calidad y la adaptación del hotel como establecimiento seguro. Las patronales turísticas canarias, de la mano del gobierno regional y del Cabildo, estamos haciendo un enorme esfuerzo por convertir Canarias en un destino seguro Covid-19 Free. El Ejecutivo canario lidera un proyecto innovador y muy interesante para convertir el archipiélago en un referente mundial y centro de rediseño de procesos de toda la cadena de valor de la actividad turística. Con pruebas y test al turista, tanto en origen como en destino, creando nuevos protocolos y procedimientos para que su estancia se realice de la forma más segura posible. Así se protege al visitante pero también a todas las personas que formamos parte de la cadena, tanto a una camarera, como a un recepcionista o a una proveedora de productos. Esto implica un gran trabajo y un esfuerzo de coordinación que estamos realizando.

— ¿Qué incentivos pone en marcha Asofuer para sus asociados en estos

tiempos de incertidumbre?

— Atendiendo a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos y conocedores de la situación que atraviesan las empresas turísticas, desde Asofuer hemos decidido suspender el pago de las cuotas a las empresas asociadas y, además, en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura brindamos un servicio informativo abierto a todas las empresas de la isla y a trabajadores autónomos. Como estamos viendo, no resulta nada sencillo introducir medidas económicas novedosas para ir paliando, en la medida de lo posible, los efectos adversos del Covid-19. Tras los anuncios, han venido los decretos y el articulado de procedimientos para acceder a las ayudas, a los ERTES, a las reclamaciones han surgido muchas dudas y las estamos atendiendo. Hasta hoy hemos atendido, en Asofuer directamente, 131 consultas telefónicas, 42 correos electrónicos, 14 consultas por whatsapp, cuestiones de 105 autónomos, 12 sociedades y, también, a otras 23 personas que han solicitado información por otros asuntos. Estamos también dando traslado de todas las propuestas y sugerencias que nos realiza el sector tanto al resto de patronales canarias, como al gobierno regional como a la CEHAT. Estamos convencidos de que la unión debe ser vital para hacer que Canarias, y muy especialmente Fuerteventura, salga fortalecida como destino. Un destino más sostenible, que atraiga a un turista con mayor poder adquisitivo y que sea para todas las personas. En esta época de cambios, de renovación y de apuesta por la calidad y la salud, no debemos dejar escapar la oportunidad de apostar por la accesibilidad universal y diferenciar más el destino. Por eso animamos a los empresarios que prevén mejorar sus instalaciones en estas semanas que se esfuercen por no solo cumplir con la ley sino también por ir un poco más allá y mimar al turista que busca en su experiencia en destino manejarse de la forma más autónoma posible.

— El presidente del Cabildo cifró las pérdidas turísticas en 3.800 millones de euros. ¿Se botó un poco o los números que maneja son acertados?

— Puede ser una cifra aproximada. Además, a las pérdida hay que añadir que por parte de los turoperadores no estamos cobrando desde el pasado mes de enero. Esperemos que esto se pueda solucionar cuanto antes y hemos solicitado la intervención del gobierno regional para arreglar este asunto. Con impagos en las facturas y cero ingresos en este tiempo, es complicado pensar en invertir, pero debemos de hacerlo. Nuestra inversión es vital para reforzar el destino y crear puestos de trabajo en el sector de la construcción. Los distintos gobiernos están haciendo un esfuerzo por impulsar obra pública, pero la obra privada no puede quedarse atrás.

— ¿Qué necesitan los empresarios turísticos majoreros para levantar cabeza, aparte de clientes?

— Necesitamos seguir sintiendo el apoyo de las administraciones que están no solo escuchando nuestras demandas sino también articulando iniciativas novedosas para confiar en una dinamización económica que no será fácil. Solo desde la unión podremos ofrecer esperanza y un futuro a los trabajadores, inversores, turoperadores y agentes turísticos, y a nuestros clientes potenciales. Trabajando codo con codo y con el horizonte puesto en un objetivo común, seremos capaces de salir reforzados de este golpe que ha asestado el coronavirus de forma global. Piense que somos hoy por hoy uno de los destinos más seguros y saludables del mundo donde la incidencia de la pandemia ha sido tan intensa. ¿Quién va a pensar ahora en ir de vacaciones a Egipto o Turquía? Nuestro sistema de salud, el clima, la Reserva de la Biosfera y la escasa densidad de la población nos convertirá en el mejor destino. Estoy convencido.