Esther Hernández, alcaldesa de Tuineje: «Fue un error pactar desde el principio con Coalición Canaria»

Catalina García / Tuineje

— Su ya exsocia de gobierno Candi Umpiérrez habló de «infidelidad calculada» desde el principio en el anterior pacto con el PP, que sólo ha durado tres meses.

— Reconozco que fue un error el haber pactado desde un principio con Coalición Canaria para gobernar en el Ayuntamiento de Tuineje. Pensaba que, como era un equipo nuevo, podría darse un impulso al municipio, tal y como se recogía en el acuerdo de gobierno que suscribimos con principios que siempre hemos defendido como el muelle de Gran Tarajal, pero a los que se me cortó la posibilidad de defender. Entendía que no podía faltar a la palabra dada a los vecinos y las vecinas porque, por encima de los intereses de mi partido y de mis propios intereses, está Tuineje y sus necesidades. Nosotros apostamos por un cambio y por trabajar por nuestro municipio, que tiene que salir ya de la cola del vagón de Fuerteventura. Cuando empezamos a trabajar con los concejales de CC, nos dimos cuenta pronto de que nos habíamos equivocado y de que CC no había cambiado, en el sentido de que la componen distintas personas pero dirigidas por las mismas desde Gran Tarajal y de Puerto del Rosario.

— El PP a nivel insular rechazó el pacto de Tuineje y amenazó con armarle un expediente de expulsión de seguir adelante con la moción de censura. ¿Será usted la primera alcaldesa de Tuineje que gobierne desde el grupo de no adscritos?

— Yo del PP sólo tengo que decir que agradezco enormemente al partido a nivel regional y nacional que me hayan escuchar. Reconozco que no he cumplido con lo que querían, pero les agradezco el tono y sobre todo que me hayan escuchado en sendas reuniones mantenidas con el PP a nivel Canarias y Madrid. Evidentemente, el partido a nivel local y yo hemos tomado una decisión que es apostar por el avance de Tuineje. Sólo tengo para mi partido palabras de respeto a nivel regional y nacional. Mi palabra es con los vecinos y siempre estará por encima de las siglas del partido. Eso sí, estoy convencida de que al PP le viene bien tener una alcaldesa en Fuerteventura.

— Parece que usted pone las esperanzas de desarrollo del municipio en sólo en la ampliación y la construcción del abrigo del puerto de Gran Tarajal.

— Pues no. Hay muchas cosas que hacer en Tuineje, empezando por sacar adelante un Plan General de Ordenación que lleva años atascado y que, hasta el día de hoy, no hemos tocado en los tres últimos meses con CC. La aprobación de este documento debe ser inmediata porque es lo que posibilitará economía otra vez en un municipio del que huyen los inversores y los residentes tienen problemas para legalizar sus negocios. También importa por supuesto la ampliación y el abrigo del muelle de Gran Tarajal, el redactar un proyecto a la ciudad deportiva, la regularización del hotel de Las Playitas y tantos temas que en estos meses de pacto de gobierno con la nacionalista Candi Umpiérrez se ha eludido abordar y que yo entiendo que hay que resolver sí o sí.

— En su discurso de toma de posesión como alcaldesa de Tuineje empezó acordándose de su familia.

— Procedo de una familia humilde, de la que estoy muy orgullosa por los valores que me han dado, a pesar de que otros hablen de su cuna, la mía desde luego fue de oro pero sí la mejor cuna que he podido tener como hija. Mi padre era camionero y mi madre trabajaba en la zafra de los tomates y ambos se han desvivido por los ocho que tuvieron. Y es que estoy muy orgullosa de la familia de la que procedo.

— Tuineje tiene pendientes, entre otros temas, la continuación de las avenidas marítimas en varias localidades.

— La finalización del paseo marítimo de Gran Tarajal va a ser una realidad, para ello trabajaremos. También vamos a intentar mejorar el tramo de la avenida de Las Playitas, que todo el mundo sabe que hay que mejorar., y recepcionar la de Giniginámar pero cuando esté concluida porque el Gobierno central intentó convencer a Canarias de que el Ayuntamiento de Tuineje lo hiciera sin estar terminada porque falta la escollera, que es fundamental para el pueblo.