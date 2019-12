Erika: de desierto en desierto a través de maratones

Y van tres desiertos, si contamos Fuerteventura como tal, que recorre la majorera Erika Hernández Hernández al participar en un maratón y dos media maratón Les Sables: el Sáhara en abril de 2019, dos veces la Maxorata (2017 y 2019) y el desierto peruano de Ica este mes de diciembre, lo que suman tres pruebas este año. Por si fueran poca arena y suficiente calor, su siguiente meta es la prueba de los cuatro desiertos en 2022: Atacama en Chile, El Gobi en Mongolia, el desierto de Namibia y finalmente la Antártida, otra soledad aunque más fría y que requiere haber completado dos de las carreras anteriores y por invitación.

Por lo menos, de la media maratón Les Sables de Ica regresó Erika (Pájara, 1976) con las uñas intactas, algo que no consiguió tras los 250 kilómetros de la maratón del Sáhara. De los tres días de sudor y los 125 kilómetros de Perú hundiendo los pies en la arena, sólo se trajo los labios reventados por el sol. «Ica era sólo una media maratón frente a la maratón de Marruecos». Y las altas temperaturas, como corresponden a todo desierto, de más de 40 grados cuando el sol castiga desde lo más alto de distintos cielos.

De las inmensidades de Perú también se trajo la experiencia de un terremoto de 5,3 de magnitud que la despertó y que le hizo temer por la posibilidad de un tsunami. «Sólo te puedo decir que casi no pegué ojo después en toda la noche».

Para participar en la media maratón de Ica, que se celebró del 2 al 5 de diciembre, no tuvo que montar ventorrillos en las fiestas de Pájara, como sí ocurrió con la maratón del Sáhara. El hotel Playitas Resort sufragó los gastos a cinco deportistas en Perú, entre ellos dos de Fuerteventura y más concretamente de Pájara: Israel Bueno Ramos y Erika.

En Ica, el campamento de Les Sables se montó en las playa de Sotavento -otra coincidencia con Fuerteventura- aunque frente a la isla de la Independencia. En las fotos, se asemeja mucho a Jandía, que es prácticamente otro desierto. La primera etapa del día 2 de diciembre fue de 30 kilómetros, casi un entrenamiento para los 60 del la segunda jornada. «Menos mal que el día 4 lo dejaron de descanso» y terminaron el 5 de diciembre con 25 kilómetros entre pecho y espalda.

A pesar de la dureza de la prueba del desierto peruano, esta mujer de 43 años la recomienda «al cien por cien, pero que sepan que hay mucha, muchísima arena: montañas de arena interminables que empiezas a subir y parece que no se terminan nunca. La arena está ademas muy suelta, hasta el punto de que vas caminando y parece que te vas hundiendo».

Cuando se le pregunta por si más calor o más arena que en el Sáhara, contesta riendo que se le olvida la dureza de una prueba cuando empieza la siguiente. «Por eso, entre otras cosas, repito». También como la maratón en Marruecos, la organización de Les Sables estuvo pendiente de todos los deportistas que reciben ocho litros de agua al día, lo que es toda una prueba de resistencia habida cuenta las condiciones extremas de calor.

Fuerteventura, el Sáhara o Ica, cuando está en la prueba caminando, «se me olvida todo. En Pájara vivo con los agobios del día a día, la casa, el trabajo y la niña. También es verdad que parto con la conciencia tranquila porque dejo a la chiquilla con mis padres». Otra sensación que describe Erika Hernández Hernández es la soledad del desierto. «Nada, no ves nada. Ni siquiera el más allá. Por ejemplo, en Ica levantabas la cabeza y no veías el final, una cosa exagerada».