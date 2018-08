En el aire la inscripción de este año para la 20º vuelta a la isla en kayak

A falta de pocos días para que se lleve a cabo la vigésima edición de la vuelta a Fuerteventura en Kayak de este año, que se celebraría del 18 al 25 de agosto, aún no se han abierto las inscripciones, según los participantes que querían apuntarse a esta prueba deportiva, cuando otros años las inscripciones se podían realizar con meses de antelación hasta cubrir las plazas vacantes.

Según el consejero de Deportes, Caza y Agua del Cabildo de Fuerteventura, Andrés Díaz Matoso, «está pendiente de abrir la convocatoria de inscripción. La fecha que pone en el reglamento para participar es orientativo. Se abren según el funcionamiento. Están todos los permisos ya, por lo que se llevará a cabo el día 18 de agosto».

La cuestión es que los participantes que querían hacer la vuelta en kayak de este año están cuestionándose si se llegará a celebrar o no, «puesto que a la fecha en la que estamos, no creo que la vayan a abrir ahora para realizarla dentro de 16 días», dice un palista. «De todas formas, si no se llegara a realizar, lo haríamos por cuenta propia».

Pérdidas. «Son muchas las personas que viajan desde Tenerife, Las Palmas u otras islas, e incluso, de la Península, para hacer la vuelta en kayak, que compran sus billetes con antelación y que tienen que hacer las previsiones de sus vacaciones antes de llegar a la isla, cómo para que no se llegue a celebrar», aclara otro palista apasionado de este deporte, Domingo Ramos.

«Son 20 años haciendo el esfuerzo que le cuesta a los palistas estar ocho días remando».

Está claro que existe un malestar entre la gente que después de 20 años sigue luchando porque esta prueba deportiva se siga celebrando cada año. «Personas que están en el agua todo el día, que reman 350 kilómetros durante ocho jornadas, corriendo riesgos y con un gran sacrificio por su pasión al deporte, no queremos perder algo que tanto nos ha costado».

«Si no se llegara a hacer, nos iban a dejar por libres, el propio Cabildo Insular nos iba a incentivar a ello, a que fuéramos por libre, pero es que ellos tienen todos los medios para ayudarnos a realizar esta vuelta en kayak».

«Gracias a la Federación Española de Piragüismo que está todo el año ahí, promoviendo y ayudando e incentivando a la gente a que reme».

La vuelta a la isla en kayak de este año constaría de 253 kilómetros aproximadamente, divididos en ocho etapas subdividas en dos tramos cada una excepto la etapa número cuatro (Payas Negras -El Puertito) que consta de un sólo tramo.

Según el reglamento del evento deportivo, la apertura de la inscripción habría sido el viernes 13 de julio a partir de las 09.00 horas, siendo la fecha límite, si no se cubrían las plazas con anterioridad, el martes 31 de julio a las 20.00 horas, y puesto que aún no se ha abierto, toca esperar.

Atracción. Lo que más atrae a un alto índice de participantes en la vuelta en kayak son esos paisajes salvajes de la costa majorera, los atardeceres y amaneceres en el mar, las cuevas y playas desiertas a las que se puede acceder, el avistamiento de fauna marina, la convivencia y el apoyo entre compañeros para continuar con la travesía.