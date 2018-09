El videoclip ‘Quiero volver’ de Beata Drewniak viajará hasta Polonia

Beata Drewniak nació en Polonia aunque lleva seis años viviendo en Fuerteventura como guía turística y cantante, y ahora graba sus videoclips en la isla con el deseo de hacer llegar «las posibilidades de éxito que ofrece Fuerteventura» a otras islas del archipiélago, España y, por supuesto, Polonia.

Desde pequeña cantaba en musicales, diferentes grupos, programas de televisión e iba a clases de canto. Siempre tuvo la ilusión de grabar su propio disco y cuando llegó a Canarias, actuó en la Cueva de los Verdes, en Lanzarote, donde cantó una canción en español: Bésame mucho, y las personas presentes quedaron fascinadas.

Álbum en diciembre. A partir de entonces, y con esperanzas de que salga en diciembre de este año o principios del año que viene, su propio álbum contará con ocho canciones en español, dos en inglés y una en polaco.

Beata Drewniak siempre tuvo un profesor de voz, y ahora colabora con el cantante Gerson Galván y una coach de voz de la cantante Pastora Soler, Liliana Aracil, a la cual quiere invitar a la isla para realizar un curso de speech level singing entre las dos para mejorar la técnica de voz.

Tres de sus composiciones: Dónde irán, Donde irás; No tengo miedo y Quiero volver, que son de temas románticos en la mayoría de los casos, aunque también de tipo roquero y are & be, están grabados, uno en la Playa del Hombre, en Gran Canaria, y los otros dos en la isla majorera, en cuyo videoclip ha querido destacar el Palacio de Formación y Congresos, en el hotel Sheraton de Caleta de Fuste, el paseo marítimo de la capital majorera, la calle Primero de Mayo y también la discoteca Mama Rumba.

Quiere promocionar la isla a través de sus canciones y hacer llegar a todo tipo de turismo «que si alguien tiene una idea de emprendimiento en esta isla, tiene bastantes posibilidades de éxito, y el clima es fantástico». En sus próximos videoclips no duda en integrar los paisajes más característicos de la isla.