El turismo baja un 40% en Pájara

El sector turístico se enfrenta a dificultades en últimos meses en Fuerteventura y, quizás más, en el sur. Aunque se sabía que las cifras de ocupación hotelera y extrahotelera no serían tan buenas como las de años anteriores, casi nadie se creía que el bajón acabaría notándose tanto. Pues bien, finalmente, la realidad se ha impuesto y sus primeras consecuencias se han hecho patentes con el hotel Jandía Golf (Pájara), que esta misma semana echaba el cierre para acogerse a concurso voluntario: «La quiebra de diferentes compañías aéreas unida a la consiguiente caída del turismo en la isla y las persistentes bajas ocupaciones registradas hacen inviable que la empresa Jandía Golf Fuerteventura pueda atender puntualmente sus obligaciones», se señalaba desde la empresa en un comunicado dirigido a sus proveedores que se daba a conocer durante la jornada del pasado jueves.

En sectores del empresariado turístico del sur de Fuerteventura, sin relación con la empresa afectada por el cierre del hotel, se reconoce que la bajada del turismo en los grandes núcleos turísticos del municipio de Pájara es ya una realidad tangible. Así, desde el pasado mes de febrero hasta fecha actual del año en curso, la ocupación turística en el municipio de Pájara ha descendido «en torno a un 40%» con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según las estimaciones que se barajan en la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura Excelfuer, que preside Luis Cardona.

Obviamente, estas cifras son aproximadas y no implican que todos los establecimientos se hallen en la misma situación. Así las cosas, explica Cardona, actualmente la ocupación en el municipio sureño es «delicada», sobre todo si se tiene en cuenta que «los meses de febrero y marzo suelen ser de lleno total». «El bajón nos ha cogido a todos un poco con el pie cambiado por más que se diga que se estaba esperando; tanto bajón no estaba previsto. Tampoco sabíamos en los meses de diciembre o de enero que iban a quebrar dos empresas importantes, una de ellas Germania. A día de hoy, por la quiebra de estas dos aerolíneas, estamos echando de menos entre 28 y 30 vuelos a la semana con Fuerteventura», dice Cardona. La desaparición de estos vuelos «afecta principalmente a Pájara porque se trataba de turismo alemán», uno de los más importantes para el municipio del sur majorero.

Cardona reconoce que el descenso del turismo podría afectar al empleo, puesto que, «cuando baja la actividad, hay que tomar medidas, y una de ellas puede ser, por ejemplo, no el despido, pero sí quizás que no se hagan renovaciones de contrataciones». Aunque todavía las plantillas fijas no se están viendo afectadas, la situación podría cambiar más adelante: «De momento, lo que estamos haciendo es dar vacaciones y aprovechar para hacer reformas, pero si esto se prolonga mucho tiempo habrá que tomar decisiones». El problema es que se espera una temporada estival «complicada», puesto que, por ejemplo, a día de hoy, «Fuerteventura en el mercado alemán está en un 37% menos de ventas para el verano de 2019».

Además de la quiebra de aerolíneas, entre las razones de la bajada del turismo están factores como el Brexit, el buen tiempo en el norte de Europa, la competición de mercados con precios más bajos, etcétera. Cardona opina que, de cara al futuro, habrá que reflexionar sobre el modelo turístico, esto es, «si es necesario cambiar el actual modelo de batir récords de millones de turistas a otro más enfocado a aportar valor añadido, mejorando establecimientos hoteleros e infraestructuras urbanas en zonas turísticas».

En Semana Santa, mejor

Los datos de ocupación para esta Semana Santa que empieza ahora son algo mejores. El turismo sube «entre 10 y 20 puntos» con respecto a últimos meses, pero se trata de una situación coyuntural. «Hemos notado más demanda de turismo nacional, sobre todo canario, para estas fechas, pero no va a haber lleno absoluto como en los últimos tres o cuatro años», explica Cardona.