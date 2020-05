El PP reclama más trabajadores para Servicios Sociales de Puerto del Roasrio

Catalina García / Puerto del Rosario

El aumento de la plantilla de Servicios Sociales, tanto trabajadores sociales como administrativos, es la demanda que realiza el Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. La subida del paro y la crisis sanitaria ya ha disparado las solicitudes de ayuda de emergencia social a las que hay que hacer frente con más personal.

Los concejales populares afirman que la carga de trabajo que soporta Servicios Sociales de la capital «se ha triplicado y los trabajadores no dan abasto». Puerto del Rosario es uno de los municipios con más trabajadores en situación de paro, más de 4.000, a los que hay que sumar los que están en ERTE, más de 2.400, y autónomos que han tenido que cesar su actividad de la noche a la mañana. «Es un drama social que hay que atender con urgencia», asegura el grupo popular.

Al aumento de los peticionarios, el PP suma que, desde el pasado 13 de marzo, se suprimía la atención al público de forma personalizada, manteniendo los servicios a través de la atención telefónica y la presentación de las solicitudes por medio de correos electrónicos facilitados por los departamentos municipales que permanecen operativos. «Las personas que están ahora mismo trabajando no se les ha facilitado un teléfono móvil para que puedan hacer llamadas desde sus casas y así agilizar las llamadas. En lugar de eso, se acumulan hasta el trabajador entra en el turno de trabajo presencial».

Por eso, los trabajadores están solicitando habilitar más líneas móviles para atender más llamadas, pinganillos para poder trabajar al tiempo que contestas y ordenadores porque los actuales están desfasados. «Son peticiones sencillas de realizar, que no cuestan nada y que el grupo de gobierno del Ayuntamiento no está haciendo porque no están prestando atención al departamento que más carga de trabajo soporta estos días», denuncian los concejales populares.