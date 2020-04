El PP quiere que el Cabildo no renuncie al reparto de comida

Catalina García / Puerto del Rosario

El Cabildo de Fuerteventura ha eliminado el programa de emergencia social de entrega de alimentos a las familias durante la crisis sanitaria. Lo denuncia el Partido Popular (PP) que exige al equipo de gobierno insular su recuperación.

Según nota interna de la Corporación a la que ha tenido acceso el PP, el pacto PSOE-NC/AMF-Unidas Podemos elimina este programa «porque se ha entrado en la fase de estabilización de la pandemia», Un criterio que no comparten los populares, que sostienen que «la crisis sanitaria está pasando, pero no la económica de miles de majoreros». Más de 11.000 personas están en situación de ERTES en Fuerteventura y no cobrarán el desempleo hasta mayo y, algunos, en junio. «Es decir, no tienen ingresos».

A los damnificados por los ERTES, hay que sumar las más de 4.000 familias que están paradas y no tienen acceso a ningún ingreso y los autónomos que han solicitado el cese de actividad. «El Cabildo no puede dejar en la cuneta a miles de familias y tienen que retomar este programa hasta que la principal industria de la isla, el turismo, inicie su actividad y asuma una parte al menos de los trabajadores», asegura el portavoz popular Claudio Gutiérrez.

Una vez finalizado el programa de reparto de alimentos el pasado 21 de abril, el Cabildo traslada a los ayuntamientos de referencia la tramitación de esta demanda. «Le pedíamos este lunes al grupo de gobierno en el pleno que liderara la salida económica y social de esta crisis y resulta que el presidente Blas Acosta ya había decidido atascar los servicios sociales municipales, escasos de recursos humanos y medios materiales para atender a las familias»-.

Frente a esta decisión, el PP solicita que se restablezca y que aporten más personal y recursos. «El Cabildo no puede abandonar así a los ayuntamientos, van a atascar las ayudas y lo van a pagar las familias»-