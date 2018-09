El PP mandata la salida de todos sus concejales del pacto con Antigua

C. García / Puerto del Rosario

El Partido Popular (PP) defiende la gestión de Gustavo Berriel, exconcejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Residuos del Ayuntamiento de Antigua, dando por roto el pacto de gobierno municipal, cargando la culpa sobre el alcalde Juan José Cazorla al que acusa de «actuar de manera arbitraria y sin diálogo» y acordando la salida de todos los concejales populares, incluido Hugo Flavio Estévez.

El PP aclara que Estévez, que tiene la llave de la gobernabilidad en Antigua, aún no ha tomado la decisión de si sigue o no en el grupo de gobierno. En caso de que el edil popular de Playas dé su apoyo al pacto de Cazorla con los dos concejales de Asamblea Municipal de Fuerteventura (AMF), le correspondería al comité ejecutivo insular del PP la decisión de echarle o no del partido.