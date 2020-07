El PP examina el primer año del pacto: «Un cabildo sin cambio, un presidente de anuncios incumplidos»

El primer año de gobierno del pacto PSOE, NC-AMF-UPB y Unidas Podemos no ha sido «ni de cambio, ni de progreso» y el presidente Blas Acosta solventa los problemas de la isla «con anuncios que no se cumplen». Son las dos conclusiones del balance de la gestión del Cabildo que realiza el Partido Popular (PP), que asegura que realiza «un gobierno alternativo» con sus propuestas.

El balance de los cuatro consejeros del PP es «más exigente» habida cuenta de que el pacto tripartido accedió al gobierno insular mediante una moción de censura que anunció el mismo día de toma de posesión de la presidente electa, Lola García (CC). «También pedimos más este equipo porque se anunció como de cambio y de progreso, y sin embargo comprobamos que ni uno ni otro».

De este primer año de gestión insular, los populares destacan los 92 millones de euros no invertidos de los 161 millones del presupuesto de 2019, aunque sólo gobernaron la última mitad del año. A pesar de los fondos, el PP denuncia que el pacto PSOE-NC/AMF/UPB-Unidas Podemos no ha licitado obras, sino «sólo las de emergencia del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) amparándose en la artículo 120». Estas obras son «necesarias», pero persisten «los mismos problemas y los mismos cortes de agua que antes».

Mercado de la Biosfera

En lo tocante al sector primario, Claudio Gutiérrez, portavoz del PP, afirma que «el consejero Marcelino Cerdeña continúa desaparecido y el presidente Blas Acosta lo sustituye improvisando». Prueba de ello son los vaivenes del mercado de la Biosfera, «que primero no se reabrió, luego que iba a ser en Pozo Negro porque no se podía en la estación de guaguas y ayer mismo nos enteramos por una nota de prensa que vuelve a la estación de guaguas y bajo otro nombre».

No sólo en el campo aprecian los populares «improvisación y falta de consenso con los ayuntamientos y con el resto de los partidos políticos», también en turismo cargan contra Blas Acosta que, «ya lo dijimos desde el principio de la legislatura, no puede ser presidente y consejero de Turismo al mismo tiempo». La prueba está en que, desde septiembre que lo hizo a instancias de los populares después de la bancarrota del turoperador Thomas Cook, el Patronato de Turismo no se reúne».

No PIOC, sí PIOF

En lo tocante a ordenación del territorio, y demostrando la tesis del PP de que la gestión del gobierno insular es a instancias suyas, la comisión de seguimiento del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOF) se convocó hace dos semanas después de reiteradas demandas de la oposición.

En cualquier caso, Claudio Gutiérrez adelanta su apoyo a la aprobación del documento «pero siempre que sea PIOF, no PIOC; el plan debe dar una visión de isla, no dividirla en dos comarcas como pretende el equipo de gobierno».

«Presidente, ministro, gerente del Hospital»

La gestión del pacto del Cabildo durante los cuatro meses del estado de alarma tampoco se salva en el balance del PP. «Para afrontar una crisis sanitaria y social como la de la covid-19 hay que estar preparados, unidos, en coordinación con los ayuntamientos y actuar con transparencia». Sin embargo, subraya el portavoz del PP, «Blas Acosta actúa con unos aires de anuncio y se equivoca: en esta crisis ha sido presidente del Cabildo, ministros, gerente del Hospital General, consejero de Sanidad y presidente de la Fecai. No se contrató la mayoría de las cosas que anunció».

Todavía insiste más el PP contra el primer mandatario majorero durante el estado de alarma: «No hubo templanza, ni serenidad, ni sobre todo contar con la oposición para resolver los problemas».