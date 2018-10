El PP denuncia la «paralización» de los proyectos del eje norte-sur

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

El presidente insular del PP, Fernando Enseñat, junto a las diputadas nacionales Ana Zurita y Celia Alberto, así como a la senadora por Fuerteventura, Esther Hernández, y el portavoz en el Cabildo, Claudio Gutiérrez, denunciaron ayer «la paralización de las obras del eje norte sur, a pesar de que son una necesidad imperiosa para la isla». El presidente del PP majorero lamenta que el consejero haya anunciado en sede parlamentaria que acabará la legislatura con un 30% ejecutado o ejecutándose. «Es decir, el 70% de la autovía sigue sin hacer y más de un 50% no tiene aún el trazado definido», dice el presidente del PP.

Enseñat se refirió a la situación de los tramos del eje norte-sur: «El consejero de Obras del Gobierno de Canarias ha vuelto a retrasar la entrada en funcionamiento del tramo La Caldereta- Corralejo, que ahora prevén finalizar en diciembre cuando habían anunciado que finalizaba en julio. Ninguna obra que empiece CC empieza en el plazo previsto y acaba cuando prometen».

El presidente del PP considera una «tomadura de pelo» que ahora el Gobierno de Canarias empiece el proceso de expropiación de los terrenos para ejecutar el tramo La Caldereta- Puerto del Rosario, que contaba con una inversión de 16.7 millones de euros en el presupuesto general de la comunidad autónoma para el ejercicio 2018. «Podemos asegurar ya que esta obra no saldrá a licitación este año y que no van a gastar el dinero que habían asignado para Fuerteventura. Como ya advirtió el PP, el eje norte-sur no tiene proyecto por la incapacidad y falta de gestión del ejecutivo insular y la pasividad del Cabildo», lamentó.

En cuanto al tramo aeropuerto-Pozo Negro (16,9 kilómetros), el Gobierno de Canarias vuelve a anunciar, «20 años después, que aún están estudiando alternativas. Demuestran una vez más que Fuerteventura es la cuna de voto nacionalista a la que pagan con migajas». Según el PP, para el tramo Pozo Negro-El Cuchillete, el Gobierno canario ha encargado un estudio de alternativas mientras que para Cuchillete-Costa Calma (50 kilómetros), el consejero de Obras ha anunciado que, a final de año, se procederá a la licitación de la redacción del proyecto.