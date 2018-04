Jorge Bodes, juez decano: «El partido judicial debe subir de categoría»

— ¿Cuántos jueces y fiscales de Fuerteventura apoyaron el pasado 5 de abril la concentración convocada por el partido judicial de Puerto del Rosario para presentar una serie de reivindicaciones aprobadas por todas las asociaciones a nivel nacional?

— Salimos todos los jueces y fiscales titulares del partido judicial. Entre otras reivindicaciones compartidas por las asociaciones a nivel nacional, demandamos la ampliación del plazo de instrucción que está establecido en seis meses, algo que muchas veces es inviable. Por ejemplo, en Fuerteventura, debido a su dispersión, es muy difícil citar a una persona y eso es tiempo, al fin y al cabo, de instrucción. Sí que es verdad que la Ley permite prórrogas, pero aún así este plazo dificulta el trabajo de los Juzgados.

— ¿El partido judicial majorero registra el incremento de litigiosidad, hoy en 126 asuntos por cada mil habitantes, que denuncian las asociaciones de jueces y fiscales?

— La carga de trabajo está más elevada que la media nacional, aunque el 30 de septiembre empieza a funcionar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7, lo que ayudará a reducir este volumen de trabajo. También está previsto el Juzgado de lo Social 4 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario. La junta de jueces cree ya que Fuerteventura tiene ya volumen suficiente para elevar la categoría del partido judicial de la actual tercera categoría a segunda categoría, como ya es el partido judicial por ejemplo de Arrecife. De hecho, todos los partidos judiciales con siete juzgados mixtos, son de segunda categoría. De hecho solo Puerto del Rosario y San Javier en Murcia no han ascendido de categoría. Este aumento tiene como ventaja para el ciudadano la estabilidad de los jueces y fiscales, ya que uno de los problemas de la Justicia en Fuerteventura radica en la movilidad de los operadores jurídicos. Es decir, si yo estoy más tiempo en el este partido judicial, voy a evitar que una misma causa pase por varios jueces, con lo que puede conllevar de cambio de criterio. Elevando la categoría del partido judicial de Puerto del Rosario a segunda, un juez podría ver más atractivo quedarse aquí porque mejoraría las condiciones laborales y por tanto repercutiría en la estabilidad de la resolución de asuntos.

— ¿La actual dispersión de sedes judiciales tampoco ayuda al funcionamiento eficaz de la Justicia?

— Lo ideal sería la Ciudad de la Justicia, que aún está pendiente del proyecto, aunque la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias me ha apuntado que lo ideal sería que las obras comenzasen el próximo año 2019. Hasta entonces, solo resta la creación de los dos nuevos juzgados citados anteriormente para los que la Dirección General de Justicia está buscando locales para su ubicación, aunque se está replanteando también reubicar otras dependencias que ya están fuera del edificio principal. En cualquier caso, no es competencia directa mía, es decir del decanato, pero en cualquier caso lo ideal es la centralización de servicios, no tanto de cara al ciudadano, sino a los funcionarios, abogados y procuradores.

— ¿Fuerteventura sigue sin Juzgado específico para la violencia de género?

— Es un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con competencias en violencia de género, no es por tanto un Juzgado propiamente dicho de violencia de género, no es un juzgado puro, pero sí tiene las competencias exclusivas y excluyentes a pesar de que mantenga parte de instrucción de no violencia de género y de pleitos civiles como instancia.

— El partido judicial lanzaroteño está pidiendo un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. ¿Está lejos esa posibilidad para el partido judicial de Puerto del Rosario?

— Los juzgados de tipo social y penal, por ejemplo de Vigilancia Penitenciaria o Contencioso-Administrativo, se establecen a nivel provincial. No sé como estará el volumen en esta materia en el partido judicial de Arrecife, que sí tiene segunda categoría y puede pedir este tipo de juzgado de los Contencioso-Administrativo. Quizás lo adecuado sería que el Contencioso-Administrativo se abriera en Puerto del Rosario para los asuntos de ambas islas y quizás en Lanzarote uno de Vigilancia Penitenciaria puesto que la prisión se encuentra en Tahiche. Esta podría ser una alternativa, pero claro lo suyo sería que se elevara la categoría del partido judicial de Puerto del Rosario a segunda.