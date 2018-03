El pacto CC-PSOE veta una comisión de la piscina

La creación de una comisión especial de funcionamiento de la piscina municipal de Puerto del Rosario no salió adelante en el pleno del lunes por los once votos en contra del grupo de gobierno Coalición Canaria-PSOE. La oposición, formada por el Partido Popular (PP) y el grupo mixto (Asambleas Municipales, PPMajo, Nueva Canarias, Independientes de Fuerteventura e Izquierda Unida), votó unida pero no consiguió nada.

La propuesta de la comisión especial partió del grupo mixto, que se sorprende de que el pacto CC-PSOE la rechazara en el último pleno. «Contestaron que ya bastantes comisiones existen en torno a la reapertura de la piscina municipal, algo que es falso», aclara Juan Nicolás Cabrera Saavedra, de AMF. El equipo de gobierno evitó incluso anunciar nuevas fechas a esta reapertura. En cualquier caso, Cabrera Saavedra señala que «algo nos esconden porque no quieren que estemos presentes en el control periódico de las obras de reforma y puesta en marcha».

El grupo mixto planteaba en el pleno que «no se puede esperar más. Dos años cerrada, más de dos meses de anunciar las obras para su puesta en funcionamiento y a día de hoy la piscina cerrada, obras ningunas y preocupa ver la infraestructura con el vaso completamente vacío». La creación de esta comisión especial de funcionamiento busca, como no podía ser menos, la apertura de la piscina capitalina «cuanto antes, que todo se haga de forma transparente y que nuestra ciudad goce de ese necesario e imprescindible servicio». Cuando se cerró hace ahora dos años, esta infraestructura contaba con más de mil usuarios, tanto de la piscina como del gimnasio.