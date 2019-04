El Oliva Beach, «sin clientes» cerrados a partir de noviembre

La preocupación entre los 400 trabajadores del hotel Oliva Beach, en el parque natural Dunas de Corralejo, aumenta. Son conscientes de que no se han realizado contrataciones de reservas a partir de noviembre del año en curso ante la previsión de que desde ese mes se iniciarían las obras de rehabilitación y modernización. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica, dependiente del Gobierno de España, sigue sin dar luz verde al proyecto un año y medio después de que se presentara. Los trabajadores reclaman agilidad en la tramitación del expediente, no solo en pro de garantizar sus empleos sino la modernización del hotel y su viabilidad futura.

Olegario Umpiérrez, presidente del comité de empresa, y Adrián Fernández, presidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach y miembro del comité de empresa, se reunieron ayer en Fuerteventura con el delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, y con el director insular del Estado, Domingo Fuentes, para abordar este asunto. «Insistimos en el tiempo: la contestación la necesitamos durante este mes para que haya tiempo para poder tramitar todo para en noviembre poder reformar», explica Adrián Fernández, quien recuerda que el proyecto se encuentra desde noviembre de 2017 en el Ministerio de Transición Ecológica, en Madrid. «No se ha contestado, ni a favor ni en contra, aunque esa licencia se preparó para cerrar en noviembre de 2018, pero se tuvo que anular porque no habían contestado. Ahora se ha pospuesto para 2019 y tampoco han contestado», señala Fernández.

La incertidumbre de los trabajadores se halla en que, «si no contestan ya, no habrán clientes reservados para noviembre», alerta el presidente de Salvar el Oliva Beach. Las contrataciones con los turoperadores, según explica Fernández, se realizan desde «un año antes» para dos periodos: del 1 de noviembre al 30 de abril, y del 1 de mayo al 31 de octubre. «Como estaba prevista la reforma, pensando que esto no se iba a dilatar tanto, no hay contratado nada desde noviembre a marzo de 2020. La prisa e inquietud de los empleados es porque necesitamos la respuesta ya para intentar tramitar todo. Si pasan meses y no contestan, no tendremos clientes suficientes e incluso podrían no mantenerse todos los puestos de trabajo», añade.

Compromiso del Gobierno

El delegado del Gobierno, Juan Salvador León, recordó que los representantes de los trabajadores se reunieron con la vicepresidente del Gobierno, Carmen Calvo, quien se comprometió a «desbloquear los problemas que pudiera haber en el proyecto presentado, que en este momento está en la Dirección General de Sostenibilidad». León añadió que se tratará de hacer «en el menor tiempo posible» para que, «con la intención que tiene la empresa y los trabajadores, las obras comiencen en tiempo y forma, que es a principios de noviembre».