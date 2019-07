El nuevo pacto del Cabildo no se sube el sueldo, salvo Podemos

Catalina García / Puerto del Rosario

El nuevo equipo de gobierno insular PSOE, NC-AMF y Podemos se estrenó ayer en su primer pleno del Cabildo manteniendo el sueldo que ya se tenía en la legislatura pasada, salvo en el caso de Andrés Briansó, consejero de la formación morada, que va a cobrare un suplemento económico como vicepresidente segundo, cuando hasta ahora ese cargo recibía su salario como liberado.

«Es lo que veníamos cobrando durante los últimos años y no hay por qué subirlos, salvo el incremento del 0,25% que marcó el Estado para todos los cargos públicos y por lo que no resulta necesario aumentar más los salarios», justificó ayer el presidente Blas Acosta, quien subrayó que el majorero es el único Cabildo de Canarias que no ha aumentado las nómias del equipo de gobierno. En la legislatura pasada, el primer mandatario cobró 59.323 euros brutos cada año, lo que se distribuía en pagas mensuales brutas de 4.163 euros, más dos pagas extras anuales de 1.983 euros. En el caso de los consejeros de gobierno liberados del anterior gobierno insular, tenían en nómina 52.456 euros brutos al año, divididos en pagas brutas al mes de 4.079 euros y dos pagas extras de 1.753.

A estos honorarios de la pasada legislatura en el Cabildo, hay que sumar la subida del 0,25% establecida por el Estado para todos los cargos públicas y reseñada ayer por Acosta.

El único aumento de salario de esta legislatura es el de Andrés Briansó, consejero de Cultura y Patrimonio por Podemos, quien en calidad de vicepresidente segundo recibirá un suplemento económico mensual que, según las cifras dadas por el presidente Acosta al terminar el pleno, ronda los 200 euros más que un consejero con dedicación exclusiva.

Primera vez

Es la primera vez que el vicepresidente segundo de la primera institución majorera cobra el citado suplemento económico, por ello Coalición Canaria (CC) votó en contra de las liberaciones del grupo de gobierno y de los portavoces de la oposición. «Hasta ahora, en legislaturas anteriores la persona designada como vicepresidente segundo del Cabildo recibía su salario como consejero liberado, pero no un suplemento económico por ser vicepresidente segundo».

La propuesta de aumentar el sueldo al también portavoz de Podemos se llevó «de forma sorpresiva a la comisión informativa del Cabildo, convocada de forma extraordinaria y urgente a las 9.00 horas de ayer mismo, para luego incluirla en el orden del día que comenzó a las 10.00». CC sostiene que en las bases de ejecución del presupuesto de 2019 sólo hay dotación complementaria prevista para el vicepresidente primero y «carecía del informe previo de la representación de los trabajadores y de la necesaria modificación de la RPT».