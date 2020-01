El lector de Neruda que sueña con trabajar en un hotel de Barcelona

Ahora cuenta todo lo que dejó atrás: lo más importante, a sus padres, ya «viejos», también Louga, su ciudad, y una carrera que no pudo terminar por la falta de futuro en su país.

Diplomas sin trabajo

A sus padres les habló de España, pero les mintió respecto a cómo viajaría. Les aseguró que sería en barco, no en patera, seguro de que no iban a aceptar que asumiera semejante riesgo.

Ale explica cómo muchos estudiantes universitarios se topan con la realidad de un país sin futuro: "El sistema educativo en Senegal se destruyó en un momento dado, ahora hay muchas personas que tienen sus diplomas universitarios y que no tienen trabajo, somos cabeza de familia y queremos ayudar".

Sin saber nadar

El joven recuerda el infierno que vivió en Marruecos, donde le insultaban por ser negro, le agredían, le quintaban lo poco que tenía. El teléfono se lo robaron tres veces.

A finales de diciembre, Ale pudo subirse a una barcaza en una playa cuyo nombre no recuerda; no sabía nadar, pero no tuvo miedo, las ganas de tener un futuro eran superiores. "Solo pensé que íbamos a llegar en paz a España", comenta.

Su patera llegó a Gran Tarajal. "Pensé que había llegado al lugar donde están mis sueños y en poder ganarme la vida", dice. Del puerto, a Comisaría y, 72 horas después, al albergue de Tefía.

Allí, algunos vecinos del pueblo ayudan a los migrantes a contar las monedas para pagar la guagua, les aclaran sorprendidos la duda de "qué bus te lleva de Tefía a Madrid o Barcelona" o les muestran su solidaridad.

Ale sólo tiene buenas palabras para Tefía y para los voluntarios de Cruz Roja que los atienden en el albergue, pero piensa que su futuro está en Barcelona, ciudad donde su único hermano ha conseguido trabajo como albañil.