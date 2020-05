El Hospital de Fuerteventura ya puede analizar los test PCR del coronavirus

Catalina García / Puerto del Rosario

Desde esta semana, el análisis de los test PCR de detección del Covid-19 se pueden realizar en el Hospital General de Fuerteventura, evitando así los días de espera de los resultados por el envío de las muestras a Gran Canaria y Tenerife.

Asamblea Majorera.Coalición Canaria ( AM-CC) entiende que estos análisis se realizan en Fuerteventura después de que la pasada semana denunciara que no se llevaban a cabo por la carencia de reactivos, no de la maquinaria de analítica que ya funciona en el Hospital General desde 1995, que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no enviada a la isla. Esta carencia de reactivos no se daba en Lanzarote, en cuyo centro hospitalario sí se practicaban los análisis de los test del coronavirus por contar con la misma maquinaria y por qué Sanidad sí había proporcionado los reactivos.

Los nacionalistas consideran que la llegada de los reactivos es «un primer paso, pero no suficiente, porque un porcentaje de las muestras se siguen enviando aún a otras islas, con el retraso que ello lleva aparejado». Por eso, AM-CC deja claro que el Hospital majorero necesita más reactivos con el fin de que «todos» los análisis puedan realizarse en la isla, «evitando retrasos y traslados fuera»..

La denuncia de AM-CC también apunta a «la falta de decisión» de las autoridades sanitarias en Fuerteventura . «Permitieron que se perdiera un mes entero, entre anuncios de intermediación desde el Cabildo para la compra de nuevos aparatos de análisis». Sin embargo, el equipamiento necesario para los análisis estaba ya desde al menos 1995 en los laboratorios del Hospital. «Únicamente era necesario traer reactivos, tal y como se hizo en Lanzarote. No había que esperar por la compra de nuevos aparatos».

Reuniones no esenciales, por vídeconferencia

En relación con las medidas sociales contra el contagio, los nacionalistas también advierten de que las reuniones presenciales que el Cabildo de Fuerteventura viene celebrando con representantes empresariales y colectivos ciudadanos y vecinales «no están recogidas entre las actividades permitidas por la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España». Aunque se tomen medidas de precaución, «no tienen la consideración de actividades esenciales. La alternativa, si se considera necesarias, son las reuniones a través de vídeoconferencias, tal y como se viene haciendo en todas las administraciones del Estado».