El Gobierno no descarta ninguna solución a la acogida en Fuerteventura, incluido el CIE

Catalina García / Tefía Con una impresión «bastante positiva» concluyó ayer la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, la visita a los dos centros de acogida de ciudadanos extranjeros en Fuerteventura: la Misión Cristiana Moderna en Puerto del Rosario, donde viven 128 personas; y el albergue juvenil de Tefía, donde Cruz Roja atiende a 87. El presidente majorero Blas Acosta anunció que, mientras el Ministerio del Interior busca unas instalaciones adecuadas y definitivas, la atención a la inmigración «las vamos a seguir poniendo desde el Cabildo y a través de los dos colectivos que nos ayudan» y aclaró que el Gobierno central no descarta ninguna solución técnica, «unas serán posibles y otras no», matizando que no se descarta nada, «no se sabe aún si será el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o no, lo que sí es que será adecuada y cumplirá con la legislación».

El balance positivo de la secretaria de Estado se refiere tanto a ambas instalaciones de acogida como «al trato que se presta a estas personas tan necesitadas y que han pasado por travesías muy duras». Jalloul aseguró que «estamos cogiendo nota y actuaremos en consecuencia, ya lo estamos haciendo, para mejorar la situación de estos ciudadanos todavía más».

La responsable de Migraciones, que incluso departió con uno de los ciudadanos acogidos en Tefía, afirmó que «nos vamos muy contentos del recibimiento humanitario y de la actitud tan positiva que tienen todas las personas, que se sienten bien atendidos». Su visita a Fuerteventura responde «a la preocupación» que el Gobierno español tiene con Canarias y a la necesidad de «tomar el pulso a la situación de emergencia humanitaria y buscar una solución habitacional lo antes posible a la vista del repunte de inmigración irregular».

Ahora mismo, y hasta que arribe otra patera, Fuerteventura acoge a los 128 ciudadanos de la Misión Cristiana Moderna y a los 204 atendidos por Cruz Roja: en Tefía, 87 hombres; y 117 mujeres y niños en pisos de acogida en la capital.