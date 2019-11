El Gobierno canario invierte casi ocho millones menos en la isla

Canarias7 / Puerto del Rosario

El Partido Popular (PP) denuncia «el abandono y maltrato» del Gobierno de Canarias hacia Fuerteventura, segunda isla del archipiélago donde más caen las inversiones en los presupuestos para 2020: un 11%, lo que se traduce en casi ocho millones de euros menos con respecto al pasado año.

Se trata de los primeros presupuestos del PSOE, «que castigan a todas las islas pero especialmente a la Maxorata ya que, se si analiza el gasto medio per capita, los datos son aún peor: la inversión por persona cae un 15%», señala Fernando Enseñat, parlamentario y presidente insular del PP. Obras como el IES de La Lajita, la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal o la ampliación del muelle, el centro de especialidades del sur, el consultorio médico de El Castillo, la escuela infantil de Antigua, el geriátrico, el puertito en El Cotillo o todo el tramo sur del eje norte-sur se quedan fuera de las inversiones del Gobierno del PSOE en 2020. «El PSOE deja fuera inversiones importantísimas para Fuerteventura que vendrían a cubrir necesidades históricas de nuestra isla».

Además, el 40% de las inversiones que aparecen en los presupuestos autónomos del próximo año son repetidas de ejercicios anteriores: la unidad de hemodinámica, el equipamiento del búnker, el mirador del barranco de los Canarios, los CEIPs de Villaverde y El Castillo, el Palacio de Justicia de Puerto del Rosario y el tramo de la autovía entre Puerto del Rosario y La Caldereta. El parlamentario del PP en Fuerteventura añade otro dato que afecta a los recortes en la isla: baja la partida de gastos destinada al personal sanitario, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada, y comenta que «si antes nos castigaba Coalición Canaria, ahora, en los primeros presupuestos del llamado pacto de las flores, nos castiga mucho más el partido socialista y sus socios».

A esta bajada acusada de las inversiones, el PP majorero añade por último la primera medida que ha tomado el PSOE que ha sido subir los impuestos «porque no se atreven a pedirle al presidente Pedro Sánchez todos aquellos convenios del Estado con Canarias pendientes de firma y que no figuran en las partidas presupuestarias para 2020. Tienen que sacar del bolsillo de todos los canarios 160 millones de euros porque no se fían de que Sánchez cumpla ni con Fuerteventura ni con el resto de Canarias».