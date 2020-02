El Estado revisará la concesión administrativa del Oliva Beach

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, denunció ayer «la paralización política y deliberada por parte de los actuales gobernantes del Estado en el Ministerio de Medio Ambiente al proyecto de rehabilitación del Oliva Beach». En una reunión junto a los portavoces Pilar González, Oliver González y Juan José Rodríguez, el grupo de gobierno analizó «las noticias y movimientos más recientes en los que se ha sabido la intención de iniciar desde el Ministerio la revisión de oficio de la concesión administrativa del hotel».

Según Blanco, «si la concesión está en vigor, no está justificado técnicamente que se paralicen unas obras a las que el hotel tiene derecho y, si no hay justificación técnica, tiene que ser política». Blanco aclara que «no se trata de defender a una empresa, sino a los cientos de familias que trabajan en el hotel y que dependen del proyecto de renovación para que el establecimiento sea competitivo». Recuerda que el hotel genera «400 empleos directos, miles de indirectos y cuenta con cientos de proveedores locales». De ahí que el municipio pueda «perder a los 1.500 clientes que se alojaban de media cada día en el hotel, diez aviones llenos por semana». Para el regidor, el retraso por parte del Estado para autorizar la reforma del establecimiento está creando «un daño incalculable a la economía de La Oliva».

Blanco añadió que, «tras casi dos años detrás de este tema, asesorándonos jurídicamente, dialogando con todas las partes y sentándonos incluso en los despachos del Ministerio en Madrid, todo han sido palabras vacías y hemos llegado a un callejón sin salida, temiendo ahora que el resultado sea lo que nadie quiere que ocurra, decenas de despidos, algo que no vamos a permitir». Para evitarlo, anunció el alcalde, «desde el Ayuntamiento de La Oliva vamos a actuar jurídicamente con todos los medios a nuestro alcance y que los responsables del Gobierno del Estado den las explicaciones que tengan que dar en las instancias correspondientes».

Por su parte, Adrián Fernández, presidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach, valoró positivamente al apoyo del Ayuntamiento. Y explicó que, al margen de que se vaya a revisar de oficio la concesión administrativa, «eso no es motivo para paralizar el proyecto de reforma, que se ha demostrado que es legal». «Si el proyecto de reforma del hotel no tiene problemas y es viable, como nos dijo el propio secretario de Estado Hugo Morán el pasado 8 de enero en Madrid, que den la autorización cuanto antes». Con respecto a la revisión de oficio de la concesión, «eso será algo que en todo caso tendrá que decidir la justicia en un futuro, pero que no justifica que se paralice el proyecto de reforma del hotel», añadió Fernández.

Denuncia de la plantilla

Los trabajadores están asesorándose jurídicamente para presentar una denuncia contra el secretario de Estado de Transición Ecológica y los funcionarios de su departamento por «actuación arbitraria» con el expediente de reforma. Asimismo, no descartan solicitar indemnizaciones en caso de que la justicia les otorgue la razón.