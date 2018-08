El derribo de dos casas del viejo Puerto Cabras, «totalmente legal»

El derribo esta semana de dos antiguos inmuebles de Puerto del Rosario, que, según algunas fuentes, tendrían al menos 100 años, ha generado indignación entre vecinos que han compartido en redes sociales imágenes acompañadas de duras críticas rechazando lo que consideran como un nuevo ataque contra los últimos vestigios del antiguo Puerto Cabras. Sin embargo, la demolición de ambos edificios ha contado con todas las autorizaciones y, por tanto, «todo se ha hecho legalmente», según confirman desde el Ayuntamiento. Además, «las dos viviendas no tienen ninguna protección oficial», añaden las mismas fuentes, por lo que «el Ayuntamiento se ajusta a derecho y a las normas urbanísticas ante las solicitudes de los vecinos con respecto a este tipo de solicitudes». «Los herederos de la propiedad afectada decidieron venderla y el nuevo propietario solicitó permiso de derribo hace más de un año», añaden desde el Consistorio.

Que el permiso para demoler se solicitara hace un año descartaría la posibilidad de que los propietarios estuvieran apresurándose a derribarlos antes de que el Ayuntamiento cuente con un catálogo arquitectónico municipal de bienes con valor histórico, documento cuya redacción saldrá a licitación a finales de 2018; de momento, la Concejalía de Urbanismo, que dirige Roberto Padilla, se halla en proceso de elaboración del pliego de condiciones del concurso, en virtud del cual se exigirá que sea un equipo multidisciplinar de expertos en varios campos el encargado de redactarlo.

El catálogo arquitectónico es la primera tarea que se ha encomendado llevar a cabo el nuevo consejo municipal de patrimonio histórico, cuya sesión constitutiva se celebró el 31 de julio del año en curso y que está presidido por el concejal de Patrimonio Histórico, Alejo Soler; forman parte del consejo representantes de todos los grupos políticos y técnicos municipales del área de Patrimonio. Pero el catálogo arquitectónico no es una figura legal de protección, sino un registro de inmuebles sobre los que se recomendará otorgar diferentes grados de protección en base al valor histórico asignado por los expertos. Ahora bien, el documento sí podría ser orientativo para que desde el Cabildo, en concreto desde su comisión insular de patrimonio, se pueda solicitar al Gobierno de Canarias que califique con alguna figura de protección, por ejemplo como Bien de Interés Cultural (BIC), a un determinado inmueble, lo que reduciría el margen de maniobra de los propietarios sobre el mismo. Pese a todo, en el Consistorio afirman que el anuncio del catálogo arquitectónico no ha inclinado la balanza hacia el lado de las demoliciones: «Solo hay una petición más de un propietario que solicita permiso para el derribo».

El historiador Carmelo Torres, impulsor de una propuesta para declarar BIC a 140 inmuebles del antiguo Puerto Cabras -entre estos los dos edificios demolidos esta misma semana-, encuentra falta de coherencia en crear una comisión municipal de patrimonio, así como anunciar la elaboración de un catálogo arquitectónico municipal, si paralelamente no se adoptan «una serie de medidas cautelares» para evitar el derribo de edificios con posible valor histórico. En este sentido, «no se han suspendido las demoliciones previstas o las que puedan surgir en los meses de verano. La comisión se reunió solo para constituirse, pero no tomó ningún acuerdo y no volverá a reunirse hasta el mes de septiembre. Ahora mismo, cualquiera que quiera solicitar una demolición, puede hacerlo y no pasa absolutamente nada», denuncia Torres.

Torres apunta también a la falta de coherencia de los actuales responsables del Ayuntamiento de Puerto del Rosario en torno al patrimonio histórico: «Son las dos caras de la moneda, la cara y la cruz. Por un lado, venden a bombo y platillo la creación de la comisión municipal de patrimonio y el catálogo arquitectónico; y, por otro, están firmando licencias de demolición».