El coleccionismo se convierte en museo

dafne morales / Puerto del rosario

Para que no se pierda esa historia de nuestros antepasados que, cada vez, se está olvidando más. Así es como Juanma Hernández describe su afición por el coleccionismo.

A pesar de considerarlo ahora como un «museo de antigüedades de nuestros antepasados», situado en una de las calles de Puerto del Rosario, su ilusión es trasladar todas las piezas hasta Corralejo, en el municipio de La Oliva, «donde se le podría sacar mayor rendimiento a estos artículos y donde, quizás, haya una mayor clientela interesada. El objetivo sería venderlos como decoración para restaurantes, escaparates o como decoración retro o vintage», comenta.

Juanma es coleccionista desde que era muy pequeño y sus reliquias son su tesoro. «Les tengo mucho aprecio y me traen recuerdos muy buenos», dice. Ya desde niño, recogía piezas abandonadas de garajes y en su tiempo libre, incluso a día de hoy, se dedicaba a ir puerta por puerta buscando estas joyas.

«Empecé metiendo algunos artículos de mi colección propia en la tienda que había aquí de segunda mano y me di cuenta de que sólo con la clientela de segunda mano no podía subsistir. Así que empecé a poner artículos de antigüedades y ahí sí me percaté de que la gente lo aceptaba, aunque fuera mercancía que no necesitasen todos los días. Es una venta muy lenta».

Por la naturaleza de los artículos, entrar en una tienda de antigüedades supone siempre una oportunidad de sorpresa, como la que significa tener la historia en tus propias manos. Y Juanma intenta conocer la historia de cada una de ellas, de cada objeto que compra: su historia y de dónde viene.

Para Juanma, la diferencia entre las piezas de segunda mano y las antigüedades es «la edad de cada una, además de que la calidad de los materiales de antes no se compara con la de los de ahora. Los artículos de hoy en día se hacen para que se rompan, mientras que antes se hacían para que fueran duraderos. Un tresillo que tiene 100 años, hoy en día todavía se encuentra en perfecto estado aunque, lógicamente, también depende de cómo lo haya cuidado su dueño. Por ejemplo, tengo una máquina de escribir hecha completamente de hierro que no tiene ni una sola pieza de plástico».

Podría describir cada una de las piezas que hay dentro de su museo, pero hay algunas que destacan por encima de otras, sobre todo en lo que se refiere a nuestra tierra, ya que algunas otras piezas pueden ser de cualquier lugar del mundo.

En su tienda, destaca un barco de casi 3 metros que realizó un vecino de Puerto del Rosario, que falleció hace 10 años y que su viuda vendió porque le recordaba a su marido. «De hecho, el barco tiene unos 70 años y pesa alrededor de 70 kilos. Todo está hecho a mano y ni una sola pieza es comprada. Un barco como este no tiene valor. Antes, cuando los hacían, lo podían vender en 100.000 pesetas, lo que son 2.000 euros de ahora. Si le pones valor, ahora valdría el doble».

También resaltan las básculas, «que son mucho más exactas incluso que las de ahora. No se equivocan. O la multicopista, que es la fotocopiadora antigua, y que estuvieron prohibidas en la época de Franco, porque se usaban a hurtadillas para repartir folletos en contra del franquismo», recuerda Juanma.

«En el futuro, deseo que estas piezas no se olviden en un almacén lleno de polvo y basura, sino que se usen con alguna finalidad. Simplemente, que lleguen a un hogar u otro lugar donde le den otra vida, una oportunidad».