El Cabildo baraja dejar de cobrar el agua al campo majorero

El presidente Blas Acosta dejó claro que «vamos a ayudar al sector primario, pero no ahora por las demandas de los alcaldes de la isla, ni por las críticas de algún partido político». Aunque también matizó que el Cabildo trabaja para ayudar a todos los sectores y no sólo al primario, «y de nada sirve agitar las redes sociales», destacando que existen otros sectores que están teniendo pérdidas millonarias durante este crisis. «Vamos a intentar que nadie se quede atrás por las medidas de paralización económica que conlleva el estado de alarma, menos el sector primario, tan castigado. Pero ahora, lo primero es la salud y buscar ayudas sanitarias para la población de Fuerteventura».

Aparte de no facturar el agua de la cuarentena, una medida que deberá aprobar el próximo pleno, la Corporación majorera planea adquirir parte de la producción del sector primario para los lotes de alimentos que reparte a los mayores y desempleados, colaborar con la venta y la distribución virtual y ofertar esta misma producción a los supermercados de la isla. Pero, en ningún caso, el Cabildo se plantea reabrir el mercado de la Biosfera, una de las demandas más importantes del sector porque sería «sanitariamente injusto» y puso como ejemplo el mercado de La Laguna que «sigue funcionando en una ciudad que registra más de 700 contagios».

Los agricultores y ganaderos de Fuerteventura podrían quedar exentos del pago de la factura del agua correspondiente a estas semanas de confinamiento por la pandemia. Es una de las seis medidas de apoyo al sector primario que anunció ayer el presidente Blas Acosta , entre las que no se encuentra reabrir el mercado de la Biosfera por considerarlo «una insensatez sanitaria».

Colapso telefónico

En lo tocante a los planes de asistencia social puestos en marcha por el Cabildo, el primer mandatario majorero pidió a los ciudadanos que no colapsen las líneas de ayuda telefónica y que aclaró que sólo se subvencionará a las personas que no perciban el paro, ni sueldo alguno, ni tampoco ayuda de otra institución pública. «Aquí no se regala nada», en el sentido de que se va a ayudar a los mayores y las familias más necesitadas.

El Cabildo destina 300.000 euros a esta línea de ayuda a la adquisición y el reparto de alimentos. «Después de velar por la salud de los ciudadanos de esta isla, esta línea de subvenciones es la más importante. Conforme vayamos saliendo de la crisis sanitaria, vamos a ir paulatinamente arbitrando medidas para que avanzar en cuatro o cinco meses, pero primero es la salud».