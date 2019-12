El Cabildo aprueba el presupuesto más alto de su historia: casi 120 millones

Catalina García / Puerto del Rosario

Con los once votos del pacto PSOE-NC/AMF-Unidas Podemos, salió adelante el presupuesto insular para 2020, que es el mayor de la historia del Cabildo de Fuerteventura: 119.730.000 euros, lo que supone un incremento del 7.57%. La oposición de CC y PP, por distintos motivos, rechazó en bloque las cuentas durante un pleno donde la crispación se convirtió en protagonista del debate.

De «expansivas», en el sentido de que pretende llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, calificó el presidente Blas Acosta las cuentas para el próximo año que, además, buscan «diversificar la economía majorera e impulsar la obra pública». El primer mandatario dio fe además, a la vista del grado de ejecución del presupuesto de 2019 que se cifró en el 33%, de que se va a invertir la casi totalidad de los fondos, incluso desveló un dato sobre la falta de inversión de este año: por primera vez, el Cabildo pagará por el dinero «que está en los banco y que no ha sabido gastar», acusó mirando a CC. Acosta adelantó que, el próximo año 2020, el grupo de gobierno insular se caracterizará por «fotos, pocas, porque no vamos a vender humo (...) y también puedo asegurar que seremos un gobierno para toda la isla, no para los sectores afines al grupo político de turno».

Por su parte, Manuel Hernández, consejero de Economía y Hacienda, defendió las cuentas por «garantizar y reforzar los servicios públicos insulares y fomentar el desarrollo socioeconómico de la isla en siete ejes principales: bienestar social, creación de empleo, igualdad, protección del medio ambiente, promoción y difusión cultural, infraestructuras estratégicas e innovación tecnológica». El responsable insular subrayó la vertiente «claramente social» del documento, habida cuenta de que el área de Bienestar Social sube un 16% respecto a 2019 y que en materia de ingresos crece un.7.57 % por el aumento de los recursos por operaciones corrientes en un 8.58 %; los de capital, un 1.15 %; y los financieros en un 6.82%».

Por capítulos, el mayor aumento se refiere a las transferencias corrientes que recibe el Cabildo, destacó Hernández Cerezo: unos 6.6 millones de euros, «justificado por las subvenciones en materia de empleo, la financiación de las competencias transferidas y delegadas, y el incremento de la participación en los tributos del Estado».

CC: «el mayor presupuesto de la historia baja en el sector primario»

El que debería destacar por ser el presupuesto del Cabildo más grande de su historia, sin embargo y según Coalición Canaria (CC), «es un presupuesto sin planificar y un presupuesto de la publicidad y la propaganda» . La portavoz Lola García añadió ayer que el pacto insular PSOE-NC/AMF-Unidas Podemos «que presume de progresista es en realidad un grupo caduco, acomodado y hasta endiosado».

Entre las numerosas carencias detectadas por los nacionalistas, las cuentas insulares para 2020 no recogen la construcción del centro de día de Pájara, bajan el presupuesto de la residencia de mayores de Gran Tarajal, no establecen un plan de infraestructuras para la tercera edad en toda la isla, no recogen «ni una sola iniciativa de fomento del empleo» y sobre todo, subrayó Lola García, «el mayor presupuesto de la historia baja en el sector primario».

PP: tres promesas incumplidas

En la falta de «un solo gesto de corresponsabilidad y de colaboración» del consejero de Economía y Hacienda, Manuel Hernández Cerezo, basó entre otros motivos el PP su voto de rechazo al presupuesto insular para 2020. El portavoz popular Claudio Gutiérrez argumentó también que el pacto de gobierno del presidente Blas Acosta incumplió tres promesas que aseguró que recogería en las cuentas del próximo año: los diez millones de euros para obras del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) que paliarían los frecuentes cortes de agua que soportan los vecinos; los nueve millones de euros a destinar a planes de embellecimiento de la isla con objetivos turísticos; y convertir en realidad del geriátrico. «Ninguna de estas apuestas se han tenido en cuenta».

El PP, que presentó quince enmiendas a las cuentas de 2020 que el pacto insular rechazó, enumeró también las subidas y bajadas en los principales capítulos: cuatro millones de euros más en personal, seis millones más en gastos corrientes, dos millones más en subvenciones y dos millones menos en inversiones, «que es donde hace falta que se destinen más fondos porque ayudan a que la isla salga adelante». El PP palpó asimismo diferencias notables entre municipios en lo que se refiere a la Consejería de Cultura y apenas 10.000 euros en lo tocante a Vivienda. En cualquier caso, los populares zanjaron con un «si no son capaces de gestionar, de nada valen los casi 120 millones de euros para 2020, por muy histórico que sea».