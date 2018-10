Dos juzgados de nueva creación echan a andar en Majada Marcial

Dos nuevos juzgados han entrado en servicio esta semana en Fuerteventura, en concreto en un edificio del barrio de Majada Marcial, en Puerto del Rosario. Se trata del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Puerto del Rosario, así como del Juzgado de lo Social nº 4 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario; este último se convierte así en el segundo de lo Social con que cuenta Fuerteventura. Cada uno de estos juzgados cuenta con un juez, un letrado de la administración de justicia e igual número de funcionarios a los existentes en juzgados de similares características, según ha explicado Cesáreo Rodríguez, director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.

En últimos meses se han ejecutado obras en el edificio de Majada Marcial para adecuar las dependencias a las nuevas necesidades. Las obras continuarán un mes y medio o dos meses en el mismo edificio, aunque en dependencias separadas a las de los nuevos juzgados, para acondicionar los espacios necesarios para reubicar dos juzgados de primera instancia e instrucción que actualmente se hayan distribuidos por locales alquilados de la capital. Además, en el edificio de Majada Marcial también se reubicará el Registro Civil, que actualmente se halla en la sede central de los Juzgados majoreros en la calle Secundino Alonso.

Este diario ha recibido algunas quejas con respecto a la supuesta «falta de materiales» para trabajar en los nuevos juzgados habilitados en el edificio de Majada Marcial, así como sobre la supuesta «falta de reglamentación» de los calabozos. Sin embargo, Cesáreo Rodríguez asegura que se cuenta con material de trabajo «desde el primer día», si bien es cierto que han habido «pequeñas disfunciones como que el fax no tenía la roseta adecuada o algún teléfono que no funcionaba bien, pero cosas que se están solucionando». Con respecto a otros elementos de relevancia para el funcionamiento de un juzgado, «el equipo multifunción funciona correctamente y el equipo de videograbación está montado en la sala de vistas», explica. Por último, con respecto a los calabozos, «no es que no cumplan la reglamentación, es que todavía no hay un calabozo creado allí, aunque se va a hacer y, cuando se termine la obra, claro que cumplirá con la reglamentación», añade Rodríguez.