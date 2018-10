‘Diferentes e iguales’ daría futuro a los discapacitados de 21 años

En el 2014, se presentó un proyecto al Cabildo de Fuerteventura, denominado El mundo a tu alcance ‘Diferentes e iguales’. Un proyecto llevado a cabo por Patricia Martín y Leticia Morales, con el fin de crear un centro ocupacional que abarcara tanto formación como actividades que hicieran a los discapacitados más autónomos e independientes. Ellas, todavía esperan cumplir este sueño: cambiar aquellas vidas de dependientes que, al cumplir los 21 años, se quedan sin poder seguir formándose o trabajando al cargo de sus padres.

A día de hoy, son una entidad privada, situada en la capital majorera, que se dedica al apoyo escolar, sobre todo, para aquellos que tienen necesidades educativas especiales (NEE).

El proyecto que se presentó fue rechazado con el argumento de que «no habían suficientes discapacitados en la isla y de que no existía ninguna lista de espera, que para ello ya existía un centro de día, pero que sigue sin abrirse», comenta Leticia Morales, pedagoga del centro.

Lucha por su bienestar. «Hay suficientes discapacitados en la isla para crear un centro ocupacional. Quizás son niños que no están en ninguna lista de espera porque la opción que hay es el centro de día, y los padres no es lo que quieren, no quieren una guardería. Sería un atraso». Todavía hay muchos impedimentos, pero los padres si que están cada vez presionando más para que les ayuden, y contamos con el apoyo de la asociación Adivia y su presidente, José Gómez.

Las actividades que habían planteado Patricia y Leticia eran cocina, «para que puedan ganar autonomía y aprendan también sobre salud, buenos hábitos saludables o higiene, para que aprendan a cocinar dentro de sus posibilidades». Y, además, «se proporciona apoyo formativo para que luego, con ayuda de las instituciones, puedan trabajar sintiéndose útiles y no dependientes. También, «se incluye fisioterapia para que no tengan que estar desplazándose a otro centro». Y a su vez, habría otro tipo de actividades en consonancia con estas. «La idea sería que entraran a las 8.30 horas al centro, y finalizaran su jornada de aprendizaje y autonomía a las 14.00 horas».

«Hemos realizado campamentos donde hemos acogido a niños en silla de ruedas, niños autistas o asperger o hiperactivos, entre otros».

En opinión de Leticia, «si se tiene ya una empresa como ésta con todos los medios, recursos humanos y materiales, con profesionales capaces de poder llevarlo a cabo, ¿por qué no?. Aunque seamos una entidad privada, se puede buscar algún tipo de convenio o algún modo para darle salida. Con el centro de día que debería haberse abierto ya, no han cubierto las necesidades que tienen estos chiquillos».

La diferencia que existe entre el centro de día y el ocupacional es que el primero se encarga del cuidado de estos chicos de 21 años en adelante, mientras que el segundo lleva a cabo su formación e inserción laboral. «Adaptamos todo el centro desde el principio para discapacitados. Adaptamos el acceso a la entrada con rampas, el acceso a todas las puertas, que tienen la anchura exigida, un aula de psicomotricidad acolchada, las mesas de modo que pueda entrar una silla de ruedas y el baño adaptado, entre otras. Todo ello, sin recibir ningún tipo de subvención».

En España, hay muchas entidades privadas que tienen subvenciones para estas propuestas y, «a pesar de ser un proyecto costoso, es necesario hacerlo porque estos niños sí existen. «Ver una persona ilusionada, sin depender, con capacidad y ganas, merece la pena».