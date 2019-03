Detenida por cuarta vez por estafa

Mecanismo de la estafa

Además de esta página web la captación de víctimas se realizaba por información de unos clientes a otros, toda vez que al obtener precios tan ventajosos e inferiores a los de mercado, se lo comunicaban entre sí a través de redes sociales, etc.

Denuncia de la víctima

Estafa

Tras realizar las gestiones correspondientes con dicha agente –A.V.- la víctima le compró un billete de avión a su madre, mediante transferencia bancaria de 690 euros, con el objetivo de que volara desde Colombia a España y regresara; sin embargo aunque pudiese realizar el viaje de ida no pudo hacer el de vuelta, presuntamente por no haberlo adquirido A.V., teniendo que comprar otro billete en una segunda agencia para poder regresar a su país, solicitando desde entonces la devolución del importe correspondiente de ese billete, no recibiendo respuesta alguna hasta la fecha de la denuncia por parte de A.V.

Además antes de que ocurriera tal hecho la denunciante paralelamente había ingresado, mediante transferencia bancaria también, otros 701 euros para otro viaje de un segundo familiar desde el mismo país, sin recibir hasta la fecha ningún billete ni comprobante o documento de compra de los mismos.