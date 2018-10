Desalojo de tres hoteles en Costa Calma en balde y con turistas dentro

Catalina García / Puerto del Rosario

La Policía Local de Pájara levantó ayer acta de que la empresa Fuert Can no ha procedido al cierre voluntario de los hoteles Taro, Mónica y Costa Calma. El Ayuntamiento había dado un plazo de un mes, que expiró el pasado 12 de octubre, a la propiedad para que desalojara los establecimientos por sus propios medios y a la vista de una serie de irregularidades que no se han subsanado. Ahora, el Consistorio remitirá el acta policial de desobediencia a la Fiscalía para que el Juzgado dicte una orden judicial de desalojo.

Con la comprobación policial de que la cadena hotelera no ha acatado la orden de cierre voluntario y con el envío del acta de delito de desobediencia, el conflicto del precinto de los cuatro hoteles de Costa Calma pasa del ámbito municipal al judicial y se complica aún más. Mientras la Policía Local actuaba ayer en cada hotel, los turistas apenas se inmutaron.

En cuanto al cuarto hotel, el Nautilus, aún no se ha finalizado el expediente sancionador, y todavía no se han cumplido los plazos de presentación de documentación.

Desalojo del pleno

Horas antes de la notificación del desalojo voluntario de los tres hoteles, en el Ayuntamiento de Pájara el alcalde desalojó del pleno a Gregorio Pérez, uno de los accionistas de Fuert Can. El empresario intentó intervenir en el debate sobre la petición de recusación al grupo de gobierno, y de hecho lo hizo hasta en dos ocasiones, a pesar de que Perdomo le avisó de que no podía hacerlo sin cumplir el reglamento de participación ciudadana. Finalmente, lo desalojó porque «vino a eso: a interrumpir, a incordiar, a montar el follón. En los 16 años que llevo de alcalde, nunca me había visto obligado a echar a nadie».

Domingo Pérez, también accionista de Fuert Can, lamentó ayer que el Ayuntamiento de Pájara centre «todo su esfuerzo y escaso personal en una batalla jurídica que dejará a miles de personas sin trabajo y a miles de turistas sin alojamiento».