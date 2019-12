De Chile a Fuerteventura: 80 mujeres cantan y bailan contra la violencia sexual

Catalina García / Puerto del Rosario

Después de cuatro ensayos, con y sin venda negra en los ojos, el himno feminista El violador eres tú se cantó y bailó en Fuerteventura. La isla se suma así a la convocatoria mundial de rechazo a la violencia machista que inició el colectivo Lastesis en Chile en noviembre pasado y que reunió ayer a unas 80 mujeres.

Cuando parecía que apenas un puñado de mujeres iba a responder a la convocatoria de la perfomance de la canción en la plaza de la iglesia de Puerto del Rosario, empezaron a aparecer más y más hasta alcanzar la cifra de unas 80. Desde la plaza, donde a las 10.30 daba una sol de justicia, se bajaron a la calle peatonal, organizaron las filas y empezaron los ensayos. A las 10.45 horas, y como en ciudades como Lisboa, Tel Aviv o Nueva York, el acto reivindicativo empezó tras la lectura de un manifiesto contra la violencia machista a cargo de Nadia Martín, periodista, comunicadora, experta en Género y una de las organizadoras de la interpretación que corrió como la pólvora merced a las redes sociales.

La convocatoria de la perfomance incluía un vídeo tutorial sobre los pasos principales a cargo de Idaira Martín, máster en Género y Desarrollo por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, que ayer por la mañana recordaba a las mujeres lo de los cuatro tiempos, las sentadillas y el estribillo. A estas dos organizadoras, se sumó Señoras Feministas.

Aunque no cantó ni bailó, acudió a la cita José Gómez, presidente de la Asociación de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos (Adivia). «Entendemos que nuestro colectivo no puede quedarse al margen ante la violencia de género porque Adivia se fundó en defensa de los derechos de las personas más desfavorecidas y en contra de los abusos de las administraciones y de los distintos poderes. Y es que, cuando no se escucha a los ciudadanos y las ciudadanas, se pierde la razón».

La fecha de la perfomance se retrasó a ayer por que la primera convocatoria coincidió con la manifestación por una sanidad digna del pasado mes de noviembre. «La dejamos para ahora porque decidimos que era un buen momento para cerrar el año con esta protesta contra las violencias sexuales que continúan siendo unas de las vulneraciones de los derechos humanos más extendidas entre las mujeres y las niñas», explicó Nadia Martín antes de los ensayos y de la protesta final en forma de canción y pasos de baile.

El himno feminista se interpretó por primera vez el 30 de noviembre de 2019 en Chile a cargo del colectivo Lastesis, cuatro mujeres que sumaron la causa contra el feminicidio y la violencia a las protestas masivas de su país. Desde entonces se ha convertido en viral y ha resonado en todo el planeta, incluso se ha interpretado en otras islas del archipiélago, aunque faltaba Fuerteventura.

No es la primera actividad que convoca Nadia Martín (Puerto del Rosario, 1995) contra la violencia sexual. Hace ahora un año, para la fiesta de fin de año que tradicionalmente se celebra en la plaza de la Paz de Puerto del Rosario, impulsó la campaña Stop Acoso contra las agresiones sexuales en uno de los actos más multitudinarios de la Navidad en Fuerteventura. En vez de bailar y cantar en una perfomance, pegó carteles en las inmediaciones de la plaza y en los comercios y bares con el fin de «terminar con pitidos, silbidos, agresiones verbales y físicas que cosifican nuestros cuerpos».

El acto de protesta de ayer terminó con aplausos -de las participantes y del escaso público que se paró a contemplarlas en medio del ajetreo consumista de la Navidad- y coreando el lema Nos tocan a una, no tocan a todas sin saber aún que habían detenido a un vecino de la isla por romper una botella a su mujer en la frente, signo más evidente de un maltrato habitual.