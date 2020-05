Costa Calma, sin viento y con bares abiertos

Catalina García / Costa Calma

Ni viento, ni turistas, Costa Calma hace honor a su nombre esta mañana. Por la orilla del mar, que luce con tres tonos de azul a cual más evocador, caminan los vecinos que han vuelto a los paseos diarios que zanjó el estado de alarma. En el interior de esta localidad turística del municipio de Pájara, la vida bulle en torno al bar de Noel Santos y el bazar de la lotería de Elizabeth Schrittwieser.

A la llamada diaria de la caminata por la playa, responde encantado Massimo Cuccinello, ciudadano suizo que reside en Costa Calma desde hace un año. Cuando se instauró el estado de alarma, no pensó volver a su Lugano natal sino que se quedó 49 días dentro de casa hasta que pudo volver a salir y lo hizo directamente a la arena. «Todo estupendo en Costa Calma: la playa, la naturaleza, el mar», afirma en su escaso español, «y aquí hay menos gente que en Lugano».

A lo lejos se distingue esta mañana a Massimo porque, de entre todos los paseantes, interrumpe sus paseos para hacer fotos con el móvil de las gaviotas en el risco. Unos días, tira para el sur, para Playa Esmeralda; y otros echa para el norte hasta Matas Blancas. «No quiero nada más, estoy bien en Costa Calma» y se va, que el paseo no espera.

Por el tercer largo de la mañana van madre e hija, Veri Brito y Tatiana Vázquez. Caminan durante una hora, de un lado a otro. De distinto modo, no están trabajando: la madre por ERTE de su hotel; y la hija por baja de maternidad en el trabajo del supermercado. «Hasta ahora, estábamos encerradas en casa, pero ahora estamos en la gloria con los paseos en la playa y volvemos de otra manera a la rutina de cada día entre las cuatro paredes».

Veri llegó de Galicia hace 30 años y lo hizo directamente a Costa Calma, donde la familia compró la casa, aunque su hotel está en Morro Jable. Aquí nació Tatiana hace 28 años. La madre habla de incertidumbre laboral por el parón turístico que nadie sabe cuándo se reanudará.

Las dos siguen el paseo mañanero y vuelven a casa entre hoteles y apartamentos cerrados, con la única presencia de gente en torno a los cajeros y la farmacia, luego la parada de guaguas donde algunos esperan con mascarilla, los taxis, la plaza Hapag Lloyd y el saludo con invitación a café de Iris, la camarera de la cafetería 3 Copas Center. «¿Les pongo algo, chicas?». En torno al bar, que a esta hora ya huele a pollo asado que venda para llevar, se palpa la vuelta a la cotidianidad de Costa Calma, ahora huérfana de turistas.

«Las vacaciones más caras de mi vida»

Hace apenas un año, Noel Santos abrió la cafetería 3 Copas Center, por eso se queja de que el estado de alarma lo cogió con negocio nuevo y, encima, con la compra de alimentos, bebidas y otros recién hecha. «Me cogió con todo lleno y lo que hice fue regalar fruta, embutidos, menos lo congelado, a mis empleados». Aunque pidió un ERTE de seis meses, reabrió el lunes «y no está yendo tan mal porque la gente tiene ganas de salir tras tanto tiempo de estar en casa». Eso sí, es cauteloso y se pone un plazo de un mes «para medir la caja y ver cómo va evolucionado el negocio». Sus principales clientes son los trabajadores que giran en torno al turismo, no tanto los turistas: obreros, camareros, recepcionistas, guías, que ahora han desaparecido. «Calculo unas pérdidas de 25.000 euros durante estos dos meses. Tengo un hijo de dos años y otro que nació el 20 de abril y me lo tomé de descanso: las vacaciones más caras de mi vida.». Y ríe.

Noel Santos lo resume bien: durante el confinamiento Costa Calma «parecía Chernobil, daba pena, se quedó como una localidad fantasma y sólo había vida en los supermercados y en la farmacia». La desescalada ha ido abriendo grietas por donde él no ha dudado en colarse abriendo su negocio con decisión. «Vivíamos en le confort y en la comodidad, y nos sacaron de forma muy drástica. Pero saldremos, claro que saldremos, es problema es cuándo».

Al lado de la cafetería está el bazar de Elizabeth Schrittwieser, más de diez años repartiendo suerte en la Lotería, Euromillón y otros sorteos ahora parados. De hecho, la pregunta más repetida que se escucha es cuándo se reanudarán los sorteos que el marido de Eli explica: cuando todas las comunidades autónomas están en la misma fase, para que no haya agravios comparativos y la suerte llegue por igual a cualquier rincón.

Por el bazar y la cafetería, pasan clientes otra vez habituales, lo confirman los retazos de charlas. «¿El café con leche, largo como siempre?», pregunta la camarera, sabiendo que el como siempre fue hace casi dos meses y que la mascarilla que lleva marca la diferencia y el paso de las medidas sanitarias de la pandemia. Cada vez que se levanta alguien, pasa el chico con el desinfectante y la bayeta.

La gente tenía ganas de volver a la normalidad, aunque sea de mesas con distancia social, y se palpa en el ambiente de la cafetería. Hay bromas, hay compadreo, mezclados con la preocupación por los ERTE, los turistas cuándo llegarán. Los turistas, siempre los turistas, más en esta localidad que se forjó como tal al calor de los visitantes, en medio del viento y la nada hecha arena.