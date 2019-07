Cortázar, Kennedy y Ortega y Gasset

Propuestas de trabajo del nuevo presidente y reproches de los partidos políticos aparte, el pleno de debate de la moción de censura estuvo salpicado de citas famosas con más o menos suerte.

Alejandro Jorge (NC-AMF) zanjó su defensa de la moción de censura apelando al escritor Julio Cortázar y su Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y empezar de nuevo, mientras que Lola García (CC) repitió el Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande de Ortega y Gasset que ya empleó diez días antes en su investidura y Blas Acosta no quiso ser menos citando a Edward Kennedy (no confundir con John F.) con En política pasa como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal.