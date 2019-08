Convocan una manifestación para salvar los empleos del Oliva Beach

Corralejo acogerá el viernes 23 de agosto una manifestación en defensa de los 400 empleos del Oliva Beach, que siguen en peligro tras el anuncio por Riu de presentar un ERE si no se autoriza el proyecto de modernización del hotel. La manifestación está apoyada por el comité de empresa del Oliva Beach y la plataforma Salvar el Oliva Beach, así como por los sindicatos UGT, CCOO e IC. «No vamos a parar. Esto no es un conflicto laboral, sino de la administración. Reivindicamos los puestos de trabajo y que se arregle esta situación», dijo el presidente del comité de empresa del Oliva Beach, Olegario Umpiérrez.

Según Juan Cabrera, secretario general de la federación de hostelería de UGT, «la pelota está en el tejado de los políticos, porque esto es un problema solo administrativo, no tiene que ver con que se vaya a cerrar el hotel porque no hayan fondos». Por su parte, Adrián Fernández, presidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach, insistió en que «no se trata de un conflicto laboral, sino político-administrativo», e instó al Ministerio de Transición Ecológica «a dar una solución a esto ya para no perder los puestos de trabajo». Según Fernández, esta manifestación «puede pararla tranquilamente el Gobierno canario, viniendo a darnos una explicación de qué está pasando y una solución más que nada».

Juan Manuel Gutiérrez, representante de IC, solicitó apoyo, «tanto de la población como de todo el sector de la hostelería y las instituciones», para que la manifestación del próximo 23 de agosto sea un éxito. «Estamos ante un problema político-administrativo donde a los trabajadores se nos pretende utilizar como conejillos de indias, situación que no vamos a permitir bajo ningún concepto», dijo Gutiérrez. El representante de IC aclaró que los representantes de los trabajadores no van a entrar a valorar «la posible ilegalidad o no del proyecto» presentado por cadena Riu para reformar el hotel. «Con esta movilización no pretendemos que el Gobierno de España o el Ministerio de Transición Ecológica incumplan la ley. No estamos presionando porque la empresa esté detrás. Lo que reclamamos es transparencia y si le quiere denegar a la empresa que sea a través de escrito, pero, si hay un problema administrativo, que se solucione cuanto antes», añadió Gutiérrez.

Los sindicatos han pedido una reunión con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y con representantes de Riu para que se les explique por qué está paralizado el expediente de reforma del hotel. Según Gutiérrez, «el único que puede paralizar la manifestación es el presidente del Gobierno. Ahora está todo en manos del PSOE, que está en el Gobierno de España y en el Gobierno canario».

Guerra de firmas

En la plataforma Change.org se desarrolla en últimos días una guerra de firmas entre dos bandos: una iniciativa para salvar el Oliva Beach y los 400 puestos de trabajo, que ayer sumaba más de 1.100 firmas a favor; y otra iniciativa para que Riu saque sus hoteles de las Dunas de Corralejo, que ayer sumaba más de 800 firmas de apoyo.