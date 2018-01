«Con mi hijo Daniel no se hizo justicia»

No había hablado hasta ahora. Pero una vez el Tribunal Supremo ha rebajado la pena de cárcel al condenado por el asesinato de su hijo, a Eugenia Ibáñez le ha podido la impotencia y la sensación de que en este crimen «no se ha hecho justicia». A Daniel Moreno lo mataron con 25 años. El 3 de marzo de 2015, sobre las 21.00 horas, salía de su trabajo de camarero en el hotel Magic Life de Jandía y, estando ya sentado en su coche para irse a casa, se interpuso en su camino la muerte: Pedro Montelongo, de 22 años, le apuñaló sin compasión en el pulmón, la yugular y otras partes del cuerpo. Daniel aún logró salir del coche y caminar unos metros para intentar pedir auxilio, pero cayó desplomado hasta morir minutos después.

El móvil del crimen parece estar relacionada con los celos: Daniel tenía una relación de pareja con una joven con quien convivía desde hacía años. Pero la chica mantenía una relación paralela con Pedro Montelongo, con quien decide romper y entonces este asesina a Daniel. Se da la circunstancia de que asesino y víctima eran amigos.

La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a Pedro Montelongo a 17 años y seis meses de cárcel, a 20 años de prohibición de acudir a Fuerteventura y a Talavera de la Reina, de donde es natural la familia de Daniel, así como a abonar una indemnización de 240.000 euros a la familia de la víctima. Pero la sentencia se recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestimó el recurso, y posteriormente al Tribunal Supremo, cuya sala de lo penal lo ha estimado parcialmente, rebajando la pena a 16 años de cárcel al considerar que no concurre una de las dos agravantes estimada en primera instancia, en concreto la relacionada con las circunstancias del lugar del crimen (baja iluminación y poco tránsito de personas), ya que la misma se recoge en la figura de alevosía que ya llevó a la calificación del caso como asesinato y no como homicidio.

Todo un mazazo para los padres y demás familia de Daniel, quienes observan impotentes cómo el asesino todavía tendrá toda una vida por delante cuando salga de la cárcel.

Para la familia de Daniel Moreno, la investigación del asesinato «no se realizó de forma correcta». Opinan que «se echó a perder desde el principio» en los juzgados de Puerto del Rosario y que, finalmente, «la justicia nos ha fallado al 100%». La madre del joven camarero, Eugenia Ibáñez, considera que en la fase de instrucción se dejaron muchos cabos sueltos y que no se llegó al fondo del asunto.

Además, los hechos se calificaron en un principio como homicidio, solicitando la Fiscalía en base a ello 10 años de cárcel para Pedro Montelongo, y así se remitió el procedimiento desde los Juzgados de Puerto del Rosario a la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde ya sí se determinaría como un caso de asesinato, lo que implica mayores penas de prisión.

Del autor del asesinato, Pedro Montelongo, que en la actualidad se encuentra cumpliendo su pena de prisión en la cárcel de Tahíche (Lanzarote), Eugenia Ibáñez opina que «es el que empujó el cuchillo, pero no la cabeza pensante». De ahí viene sobre todo la indignación de esta madre al creer que «no se ha hecho justicia» en el juicio por el asesinato de su hijo.

Eugenia lamenta también que, una vez que el Supremo se ha pronunciado, ya no quede margen de maniobra para despejar toda duda sobre el asesinato. En marzo habrán pasado tres años desde el día en que mataron a Daniel y, todavía hoy, Eugenia no deja de atar cabos sobre lo que sucedió antes y después de la fatídica hora: ella lo tiene «clarísimo», aunque no lo ponga en la sentencia.