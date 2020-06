Clean Ocean Project arremete contra la revista National Geographic

Después de la ultima colaboración de National Geographic con contenido patrocinado para Nespresso, la ong Clean Ocean Project de Fuerteventura ha enviado una carta a la revista expresando su sorpresa por su colaboración con esta marca. Este colectivo limpia, desde hace más de una década, las costas majoreras a través de sus voluntarios.

La misiva Clean Ocean Project empieza reconociendo que para Wim Geirnaert, fundador de la ong medioambiental, la revista National Geographic «siempre ha sido una de las publicaciones que he seguido. Sí, ha sido una brújula para mí. Un impulsor para experimentar la naturaleza de cerca, para respetarla y protegerla. Una institución para mí, al igual que la revista Surfers Journal», pero que al leer su reportaje patrocinado por Nespresso está «sinceramente, aturdido. Tuve que leer que National Geographic colabora con Nespresso. El proyecto se llama Beyond the bean. Lo llamaría mejor una campaña, la pregunta es: ¿para qué? ¿para quién?. Para una visión más amplia, para la naturaleza, para el cafetero, para el comercio justo, para toda la verdad detrás del negocio del café».