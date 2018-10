Claudina Morales y Rosa Fernández, sin culpa en el Baku para la Fiscalía

Una veintena de personas se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados por el denominado caso Baku. El juicio de la Audiencia Provincial se prolongará hasta el próximo jueves en las dependencias judiciales estrenadas a comienzos de este mismo mes en el barrio de Majada Marcial. A los acusados, entre los que destaca el exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, se les tomará declaración para clarificar las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el concurso de construcción y explotación del citado parque acuático de Corralejo. La Fiscalía ha solicitado para quince acusados penas de prisión de hasta tres años de cárcel, así como nueve años de inhabilitación para los implicados por presunto delito de prevaricación, así como por delito de fraude y exacciones ilegales.

Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa respecto de las exalcaldesas Claudina Morales y Rosa Fernández, así como respecto de Guillermo Morera, Miguel Ángel Vera y Felipe Figueroa, «habida cuenta de que no ha quedado acreditado que los mismos hubiesen aprobado definitivamente el proyecto de ejecución a sabiendas de su manifiesta incompatibilidad con la ordenación urbanística y tributaria». La acusación particular, por su parte, mantiene sus peticiones de penas tanto de prisión como de inhabilitación también sobre estos cinco últimos, puesto que «la aprobación definitiva del proyecto de ejecución del parque de ocio y cultura de Corralejo se produjo por acuerdo de la junta local de gobierno [compuesta por los cinco citados antes], en sesión extraordinaria de fecha 21 de noviembre de 2003, no obstante de los informes técnico y jurídico, respectivamente, de don Rogelio Gil Labrador y doña Laura Molto Gutiérrez, y el informe jurídico encargado al especialista en derecho urbanístico, don Normando Moreno».

Según la acusación particular, «las instalaciones construidas exceden de los usos previstos en el planeamiento municipal vigente», tal y como se hizo constar en el informe técnico del 27 de octubre de 2003, firmado por Rogelio Gil Labrador. En el mismo sentido, según la acusación particular, se pronuncia el informe jurídico del 19 de noviembre de 2003, firmado por Laura Molto Gutiérrez, con motivo de la solicitud de autorización para el proyecto de ejecución del parque objeto de las actuaciones, «a pesar de lo cual se concedió la autorización correspondiente».

Aparte de los ya mencionados, los otros catorce acusados son: los exconcejales Antonio Darias, Marcelino Umpiérrez, Tomás Pérez, Alejandro Hernández, Cristóbal Calero, Máximo Méndez, José Juan Aguiar, Felipe Miranda, Olivia Estévez, Raimundo Domínguez, Marcial Hernández y Francisco Cabrera; la interventora Rita Darias; y el técnico Jerónimo Soto.