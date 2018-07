CCOO rechaza la ampliación de horario del aeropuerto majorero

catalina garcía / Puerto del rosario

De «despropósito» califica CCOO el anuncio de Aena de aumentar 30 minutos el horario de operatividad del aeropuerto de Fuerteventura los viernes y los domingos a partir de octubre, lo que solo favorecería a una compañía.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de este sindicato parte de que el cambio es «una filtración» que busca impedir que los representantes de los trabajadores dispongan de tiempo para negociar este cambio. CCOO denuncia además que, lo que se pretende vender como éxito, no es tal, «ya que lo que pretende realmente Aena es modificar en media hora el horario operativo de dos días de la semana, para atender un vuelo con destino Madrid, el cual tendrá su salida a las 7.00 horas de la mañana». Los vuelos insulares, salvo modificación por parte de las aerolíneas, continuaran saliendo hacia Gran Canaria o Tenerife no mucho antes de las 8.00 de la mañana, como lo hacen ahora. Por lo tanto, los pasajeros del aeropuerto majorero, «a pesar de lo que se pretende hacer ver, no verán mejorado el servicio del aeropuerto ni ampliado su horario operativo».

Con esta modificación, el aeropuerto de Fuerteventura pasaría a ser el único aeropuerto en su categoría con diferentes horarios de apertura y cierre según los días de la semana, lo que desde el sindicato consideran «un grave perjuicio» para los trabajadores del aeropuerto en su conjunto, y no solo para los de Aena, pues cambiará las condiciones laborales del personal de mantenimiento, seguridad, handling, combustible, restauración, etc.