CC tacha de «mera declaración de intenciones» al plan de reactivación económica del Cabildo

Catalina García / Puerto del Rosario

Coalición Canaria (CC) argumenta su voto de abstención en el pleno del Cabildo al plan de reactivación económica que supone una inversión de unos 19 millones en que «Blas Acosta y sus socios de Podemos, NC, AMF y UPB han sido incapaces de concretar ni plazos ni dotación económica alguna». El documento, aprobado el viernes con la abstención nacionalista y popular, es «una declaración de intenciones que carece de cronograma de ejecución y de plan de inversiones».

Los nacionalistas sostienen que el grupo de gobierno tripartito ha tenido casi tres meses para elaborarlo, calcular costes, marcar plazos y concretar acciones específicas, «y no ha hecho nada. Sólo una sucesión de declaraciones que claro que apoyamos, como siempre hemos hecho desde que empezó la crisis de la covid-19, pero que desgraciadamente no comprometen a nada». Desde AM-CC se plantea incorporar medidas y dotación presupuestaria para llevarlas a cabo, «pero no han querido».

Propaganda y fotos

Para la portavoz de AM-CC, Lola García, esta forma de trabajar del equipo de gobierno es «una demostración más de la prioridad del pacto que lo que importa es la propaganda y las fotos; el trabajo y las iniciativas concretas son secundarias para ellos. No se puede crear falsas expectativas a la población presentando un documento sin ficha financiera».

Lola García recordó que AM-CC desde el primer momento aportó acciones de trabajo en tono constructivo, fruto de lo que les habían indicado los vecinos y los distintos sectores profesionales. Están registrada en el Cabildo desde hace dos meses y medio. «Y ahora llegan con un documento de buenas palabras, pero sin concreciones. Recogen alguna de nuestras medidas, pero no les ponen ni presupuesto ni plazos. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y la población de Fuerteventura sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria que ha derivado en social».

CC trae a colación las casi 20.000 personas sin trabajo, entre parados y en ERTE.