Carolina Cao o la inspiración en charcos y cuevas

CATALINA GARCIA / PUERTO DEL ROSARIO

Carolina Cao. Cao, como el Cola-Cao». La fotógrafa y exploradora se presenta, simpática y directa, precedida por el éxito de sus fotografías de la Fuerteventura más virgen en redes sociales: Cofete, Garcey, Ajuy, la Playa del Valle, Jarugo y otra vez Cofete, siempre Cofete, despliegan sus encantos incólumes desde sus imágenes.

En 2012, cogió con 21 años un avión directo desde su San Sebastián natal y ya se quedó en la isla tras un flechazo a primera vista. «Vine a la aventura, para cambiar de aire y en busca de un clima más cálido. Miré cuál es la isla más tranquila de Canarias y me salió Fuerteventura».

Ahora Carolina tiene 29 años y una mirada especial para captar charcos, cuevas, riscos, jurados, fondos marinos y todos matices de la mar del norte. En estos ocho años, no pasa un fin de semana sin que se eche a caminar en pos del rincón que se le escondió en la anterior salida, de la luz sobre las dunas fósiles, el azul del agua sobre el basalto, los colores del vientre de agua de un charco.

Ni en el País Vasco, ni ahora en Fuerteventura, fue una muchacha que le gustara salir de fiesta por las noches, ni nada similar, de hecho ni siquiera gusta de vivir en la capital o en las localidades turísticas: primero se instaló en Triquivijate y ahora vive en Antigua desde hace tres años. «Vamos a andar» es lo que propone en los ratos libre a su novio y a sus dos perros.

Cuidar el paisaje

Carolina, que tiene alma de geóloga, no camina sólo por el paisaje y por la fotografía. «Recomiendo caminar Fuerteventura, pero cuidándola. Sufro mucho con la basura que va dejando la gente y que también arroja el mar en forma de jallos, como dicen aquí, más en la costa de barlovento. Siempre digo que la única huella que hay que dejar es el recuerdo de un buen día en ese lugar y nada más».

Por eso, enumera los lugares también por los residuos acopiados. «En El Junquillo, recogimos un colchón. En la Playa del Valle, un bidón de gasolina que algún barco tiró al mar y que nos costó la vida sacarlo porque estaba lleno de agua y tampoco teníamos nada para abrirlo. Microplásticos hay en casi todos los sitios. Agualiques está hecho una pena y no sólo por los rayones hechos por desaprensivos sobre las dunas fósiles: en apenas diez metros, encontramos seis cholas distintas. En Cofete, encontramos un neumático de camión». No se olvida de la Fuerteventura interior, con paradas de queja sobre todo en el barranco de los Enamorados donde también usan el yacimiento paleontológico como material de graffiti, «si lleva millones de años así, por qué dejar tu huella. Es tan miserable: la basura se puede recoger, los rayones quedan para siempre».

Proyectos: Playa Larga y el blog de concienciación medioambiental

La ruta es un poco a la aventura, «cojo el Google Earth y digo aquí» y allí va porque «hay sitios que no te imaginas que no te vas a encontrar, que casi lo mejor es perderse durante tres horas caminando y pensar que no vas a llegar a ningún sitio y, sorpresa, das con un lugar maravilloso. Y es que, cada esquina de esta isla tiene encanto, cada charco, cada cueva y sobre todo cada atardecer porque Fuerteventura tiene atardeceres espectaculares».

Por el gusto de perderse y explorar, no pone la ubicación en sus fotografías en las redes sociales. «Espero que la gente haga lo mismo que yo: echarse a caminar durante horas o un rato, sin que nadie te dé pistas, sino andar, andar hasta encontrar los lugares y que, por favor, repito que los cuiden». En su afán por compartir la isla más inalterada le han salido seguidores por miles, siempre en Instagram. «Cuando superé por primera vez los 2.000 me gusta, fui la primera sorprendida de que tanta gente mirara una foto mía».

Sus próximos proyectos: perderse en la Playa Larga y publicar un blog de concienciación medioambiental.