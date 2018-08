Carlos Baute: «El Cotillo Live Music será un día para bailar y darlo todo»

— Ha estado antes en Canarias y tiene raíces familiares en las islas, ¿había visitado ya Fuerteventura?

— Claro, adoro Canarias y me encanta pasar tiempo con mi familia de allí. He ido muchas veces a Fuerteventura, me encantan sus playas y su comida. Cada vez que voy, el público me acoge muy bien.

— ¿Aprovechará su estancia, además de para cantar en el Cotillo Live Music, para darse un baño en alguna playa desierta de la isla? Aquí hay muchas playas nudistas y no hay paparazzis...

— Soy más de playas con olas para poder surfear. Si el trabajo me da un respiro, seguro que me pasaré por alguna. Desconecto mucho cuando voy a hacer surf.

— ¿Cómo será el espectáculo que va a ofrecer este viernes en el estadio de fútbol de El Cotillo?

— Bueno, estar junto a artistas como Juan Magán y las K-Narias es espectáculo asegurado. Así que les recomiendo a todos que se vengan con zapato cómodo, porque este 17 de agosto en el Cotillo Live Music será un día para bailar y darlo todo.

— ¿Tendrán tiempo para preparar algún tema a tres bandas?

— Todo el festival está pensado para que el público disfrute y no pare de bailar y de cantar nuestras canciones. Compartir cartel con estos artistazos es un placer, sobre todo volver a encontrarme con Juan Magán, con el que ya hice una colaboración en Amarte Bien.

— Su país, Venezuela, está viviendo una situación económica y política difícil. Usted, como otros artistas latinos, no se ha mordido la lengua a la hora de denunciarlo públicamente. ¿Cómo lo vive a nivel personal? ¿Cree que hay esperanza en el horizonte cercano?

— Llevo muchos años sin poder entrar en mi país porque sé que en el momento en el que pise Venezuela me puede pasar algo. Es un régimen narcocastrista y totalitario que tiene a todo un país viviendo penurias. Tengo familia y amigos en Venezuela a los que intento ayudar como puedo. La esperanza es lo último que se pierde y yo espero que Venezuela pueda ser libre algún día.

— El feminismo viene pisando fuerte y a algunos artistas se les ha llegado a acusar de componer o interpretar letras machistas. ¿Cree que los compositores lo tienen más complicado para crear letras que no ofendan a nadie y sean políticamente correctas?

— No es una cuestión de ser correctos. Los artistas, como personajes públicos, tenemos que lanzar mensajes correctos y positivos a la sociedad que nos escucha, que pueden ser niños, jóvenes o adultos. Yo amo a la mujer y quiero la igualdad entre géneros, y si el granito de arena de los compositores es haciendo letras que la empoderen y evitando frases machistas, lo haremos.

— ¿Cuáles son los proyectos profesionales más inmediatos de Carlos Baute?

— Estoy terminando de ultimar mi disco; es el proyecto profesional que más ocupado me tiene y en el que más tiempo he puesto. Llevo casi 5 años sin sacar disco y este va a ser muy especial, ya que la mayoría de canciones que formarán parte del álbum ya son canciones que la gente ha hecho que sean un éxito, como Ando buscando con Piso 21, Amor y dolor con Alexis y Fido, Vamo a la calle con Chyno Miranda, o mi último single, Quién es ese con Maite Perroni y Juhn.

— El mundo de la música se ha visto seriamente afectado por internet y la piratería. ¿Sobrevivirá la música al click del ‘todo gratis’?

— La música, como todo, se va reinventando. Ahora Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en la industria musical, así como YouTube u otras plataformas digitales. La forma de escuchar la música ha cambiado y hay que adaptarse.

— ¿Qué es lo más bonito que le ha dicho una fan?

— Que mi música ha sido su quimioterapia, o que gracias a mi música ha superado un problema grave de salud. Saber que mucha gente se apoya en lo que haces para superar momentos tan duros de la vida es muy bonito. Los que nos dedicamos a esta profesión sabemos que las canciones no son nuestras, son para que el público las hagan suyas.

— ¿Qué tipo de música le gusta escuchar a Carlos Baute en su tiempo libre? ¿Algún artista que le guste en especial o por el que sienta gran admiración?

— Me gusta mucho la música de Ricardo Arjona. Hace poco estuve en un concierto que dio en Madrid y la pasé en grande. Es un artista que me hace feliz con sus composiciones, son mágicas.

— La música es su trabajo, pero, en el ámbito personal, ¿de qué actividades disfruta o qué aficiones tiene?

— Me gusta mucho ir en bicicleta con mi hijo y con Diego, que es mi perro y fiel compañero. Disfruto mucho de esos momentos en el campo con Markuss y espero que Liene quiera unirse a nosotros cuando sea un poquito mayor.

Entradas por internet y en puntos físicos

La primera edición de Cotillo Live Music se celebra mañana viernes en el estadio de fútbol de El Cotillo, cuyas puertas abrirán a las 20.00 horas. La primera actuación llegará a las 21.30 horas con las K-Narias, para dar paso en torno a las 23.00 horas a Carlos Baute y sobre la 1 de la madrugada a Juan Magán. Tanto las entradas generales como las VIP pueden adquirirse en la página oficial del evento, www.cotillolivemusic.com, o en la web www.entrees.es. En taquilla se pueden adquirir hoy jueves de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 22.00 horas, y mañana viernes desde las 12.00 horas hasta la medianoche. Además se pueden comprar en varios puntos físicos: el Club Deportivo El Cotillo, Pizzería El Carmen y Acorralados, en El Cotillo; en Sunset Lounge y Punto de Encuentro, en Corralejo; Discos Ega, Toyota Faycan Motor y el Quiosco de la Iglesia, en Puerto del Rosario; Vaova Urban Style y TDC Sport, en Gran Tarajal; así como en estaciones de servicio de Disa. El perfil Cotillo Live Music, en Facebook, ofrece amplia información sobre el servicio especial de guaguas, precios de entradas, etcétera.