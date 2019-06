Candi Umpiérrez: «Antes de alcaldesa, soy vecina de Tuineje. Vivo aquí, sé lo que hay»

Catalina García / Puerto del Rosario

— En su discurso de investidura habló de trabajar para las personas y centrarse en los servicios a los ciudadanos más que en los grandes proyectos como nuevos hoteles o muelle. ¿Es para marcar distancias con su antecesor, que miraba más por las infraestructuras?

— No, de verdad. No es marcar distancias con nadie, es más bien definirnos desde el principio. Es porque es necesario. Antes de alcaldesa, soy vecina del municipio. Vivo aquí, sé de lo que hablo. Y me da pena ver cómo mientras nos entretenemos en proyectos y más proyectos, los años van pasando y las aceras se deterioran, las calles están sucias, o faltan aparcamientos. Los grandes proyectos son muy importantes, pero lo que de verdad es urgente son las pequeñas cosas, lo inmediato, los baches del asfalto, los canecones de la basura, el agua, la seguridad, la vivienda. Ahí es donde hay que invertir más esfuerzos, más tiempo y energía.

— Pactó con el PP desde la misma noche electoral. ¿Por qué tanta afinidad con Esther Hernández?

— Pues porque creo que compartimos un mismo punto de vista sobre la importancia que tiene la necesidad cercana. A las dos nos duele ver cómo se deteriora el municipio. Las dos nos negamos a aceptar como normal el deterioro de edificios, de servicios, de espacios municipales. Por eso desde que fuimos conscientes de que los números daban rápidamente nos pusimos de acuerdo. Ha habido muchas presiones por intereses de todo tipo, pero la seriedad y la constancia también son características de este equipo.

— En lo tocante a servicios sociales, Tuineje aún cojea en mayores y atención a las personas con minusvalía: ¿qué ocurre con la futura residencia de mayores de Gran Tarajal y qué hará para desbloquearla? ¿y para cuándo nuevas dependencias del centro ocupacional con más plazas?

— Es que ha pasado una legislatura con el dinero del Gobierno y el solar sin ponerse a disposición. Ya podría estar la obra en marcha si se hubiera buscado un solar viable desde el primer momento. Estamos viendo ya ese expediente, y tiene que desbloquearse ya, de forma inmediata. Sea en el solar que sea, pero no podemos permitir que pase otro año mirando al aire, y el dinero perdiéndose. Lo mismo ocurre con la dotación del resto de servicios sociales. Bastante tienen las familias en su día a día, para que luego los políticos y al administraciones con nuestras enrredinas en vez de facilitar, les compliquemos la vida. Ya hay una previsión de aumento de plazas, y queremos que se materialice cuanto antes.

— ¿Y qué hay que hacer para el puerto de Gran Tarajal funcione?

— Pues definir objetivos alcanzables, planificar acciones que se necesitan hacer para llegar a esos objetivos y trabajarlas. Claro que queremos un muelle moderno, amplio, con cruceros, actividad pesquera y náutica en general. Por eso planteamos gestionar incluso cesiones al Ayuntamiento de espacio para un área de actividad de ocio y comercial. Pero paso a paso, con objetivos cercanos y accesibles. No grandes proyectos que a final consumen recursos, tiempo y energías y luego no se ven nunca.

— ¿Para cuándo un camping en Tarajalejo, a la vista de que se peta de

autocaravanas los fines de semana?

— Es que otra de las demandas que necesitamos ya es un PGOU, que hemos perdido una legislatura sin que esté disponible. Hay que recuperar su borrador de donde quiera que esté, ver si es aprovechable y aprobarlo de una vez. Y si hay una demanda justificada y disponibilidad de suelo no habrá problemas.

— Playitas Resort se quejó de paralización del proyecto de ampliación del hotel.

— Hay dos cosas que me gustaría señalar. Si no tengo mal entendido, de lo que se quejaba sobre todo esta empresa es de que no había tenido respuestas a sus solicitudes de reunión e información, casi un año después de pedirlas. Eso no puede pasar. Se llame Playitas o se llame el supermercado de la esquina, pero eso no puede pasar. Y luego hay que entrar en la viabilidad legal de lo que se plantee. Hay que estudiarlo, hay que valorar si aún persiste el interés de la empresa, y si es legalmente viable no hay problema.