Blas Acosta, presidente del Cabildo: «Vamos a estar a la altura del pueblo de Fuerteventura»

Catalina García / Puerto del Rosario

— Con apenas 20 y pocos casos positivos y ningún fallecimiento, ¿se muestra usted esperanzado con la evolución de la pandemia en Fuerteventura y su escasa incidencia?

— Más bien cauteloso, pero sí es cierto que el hecho de ser territorio insular y haber reaccionado relativamente rápido puede ser un factor que nos beneficie a medio plazo, al menos en el aspecto sanitario. Veremos. De todas maneras, planificamos teniendo en cuenta todos los escenarios posibles para estar preparados ante lo que pudiera venir.

— A la vista de estas cifras que nos colocan a la cola de la pandemia en Canarias, ¿existe alguna posibilidad de que las medidas de aislamiento se mitiguen sólo para Fuerteventura?

— Rebajar el confinamiento no sería buena idea en estos momentos. Lo que debemos hacer es no bajar la guardia y cumplirlo a rajatabla para no alargar esta situación más de lo estrictamente necesario.

— Se aventura a poner fecha a la reapertura de los hoteles y a la vuelta de los visitantes, teniendo en cuenta sobre todo la evolución de los contagios en Alemania, el principal mercado de turistas de Fuerteventura?

— No podría, eso dependerá de las autoridades sanitarias y del recorrido que tenga el virus en todo el mundo en las próximas semanas. Esperemos que sea pronto. Tenemos a nuestros promotores turísticos en Londres, Berlín, París, Estocolmo y Roma procesando información de la evolución de esos mercados en esta crisis.

— ¿Puede cuantificar la incidencia de la crisis sanitaria en la isla: los hoteles cerrados, las empresas que han optado por el ERTE e incluso valorar el coste económico de la pandemia?

— Los establecimientos hoteleros están cerrados al cien por cien, con la excepción de tres hoteles que tienen dispensa ministerial para dar servicio a quienes trabajan en actividades esenciales. Solo han quedado unos 40 turistas, que están aislados con los mismos requisitos que la población residente.

— ¿Qué materiales sanitarios ha adquirido el Cabildo de Fuerteventura para evitar el contagio en la isla y cuánto dinero se ha gastado?

— Es pronto para hacer una valoración del gasto necesario, ya que la alerta no ha terminado y continuamos tomando medidas diariamente. Hemos adquirido cuatro aparatos respiradores, actualmente cedidos al Hospital de Fuerteventura, 100.000 mascarillas protectoras, 50.000 test PCR para la detección temprana de la enfermedad, así como filamento plástico para la fabricación de 100 viseras protectoras cada día, entre otro material. Hay compras realizadas enteramente y otras, como los test, en las que la Corporación majorera ha hecho la gestión y asegurado el transporte y la distribución, pero el pago se hace con la colaboración del Gobierno de Canarias.

— La pandemia pasa factura a los más necesitados: ¿Qué medidas de apoyo a las familias en riesgo ha puesto en marcha desde la primera institución?

— Hemos activado inmediatamente el programa asistencial No están solos, juntos lo lograremos que incluye el reparto de comida a familias vulnerables además de facilitar la distribución de productos farmacéuticos, medicamentos o alimentación a las personas que carecen de redes de apoyo o están en situación de dependencia.

— Tres residencias de mayores en Canarias soportan los estragos del contagio. ¿Es casualidad que la de Casillas del Ángel se haya escapado de la estadística o consecuencia de las medidas sanitarias de la Corporación? En caso de que se registraran casos, ¿tienen un plan de contingencia preparado y en qué consiste?

— Desde el Cabildo hemos tratado de reaccionar lo más rápido posible a la situación, pero con anterioridad a los primeros positivos detectados en la isla podría haberse dado el caso de que alguno afectase a la residencia. Por ahora no ha sido así y debemos alegrarnos de ello.

— En su primera rueda de prensa anunció que desde el CAAF suspendería el pago de facturas del agua a los parados y de eso hace más de diez días. Mientras, el PP le ha tomado la delantera y solicitado un cambio de ordenanza reguladora de los precios para ampliar la suspensión del pago o la reducción a varios frentes: sector primario, familias necesitadas, nuevas empresas, etc?

— Anuncié una suspensión del pago de facturas del agua a las personas en situación de desempleo, pero obviamente las medidas económicas que hay que tomar no empiezan ni terminan ahí. Lo primero ha sido garantizar el abastecimiento de bienes y alimentos, así como la debida asistencia sanitaria en caso necesario. Al mismo tiempo, ocuparnos de las personas más desfavorecidas, a las que no se puede dejar de lado en momentos como éstos. Sin olvidar ninguna de estas tareas, ahora toca afrontar la realidad que nos viene, que va a ser difícil desde el punto de vista económico. Pero en esta cuestión, este grupo de gobierno va a estar a la altura de su pueblo.

— ¿Por qué guarda silencio con respecto al cierre del mercado agrícola de la Biosfera, cuando otros mercados del país continúan abiertos?

— El Cabildo no guarda silencio respecto a la paralización temporal de la actividad del mercado agrícola de la Biosfera, en absoluto. Somos conscientes de que las medidas que hay que tomar para acabar lo antes posible con el Covid-19 a todos nos afectan, pero que no afectan a todos por igual. El sector primario, junto al turístico o el sector comercial, lo está pasando especialmente mal. Reabriremos el mercado agrícola en cuanto sea seguro hacerlo, no le quepa duda. Pero garantizar la seguridad sanitaria de nuestros vecinos es por ahora nuestra prioridad absoluta.

— ¿Cuántos majoreros quedan en el extranjero pendientes de que el Gobierno les repatrie, como por ejemplo en Perú o Filipinas? ¿La primera institución majorera está realizando alguna gestión para que vuelvan a casa?

— El Cabildo no tiene competencia alguna en materia de repatriación internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores es el organismo competente en esta materia. De todas formas, aquellos majoreros que se han puesto en contacto con nosotros reciben asesoramiento técnico e información de los consulados de España en los que hacer los trámites para su regreso.