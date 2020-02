Blas Acosta: «No se lo vamos a poner fácil a Riu con su ERTE»

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, que en horas de la tarde de ayer tenía previsto reunirse con representantes del comité de empresa del Oliva Beach, aseguró que, desde la primera institución majorera, «vamos a defender a los trabajadores para que la industria se mantenga y ese hotel se rehabilite». Con respecto al expediente de reforma del hotel, Acosta manifestó que «la Secretaría de Estado de Sostenibilidad está de forma torticera ralentizando esta autorización», puesto que «no ha contestado» a la misma, pero, «sin embargo, sobre esa autorización de rehabilitación, sí ha abierto un expediente para la revisión de oficio de la concesión administrativa».

Según el presidente insular, «si la concesión administrativa fuera ilegal, que se revise, que se anule, pero tienen que contestar a la rehabilitación turística», ya que «no es de recibo que se haya pedido la rehabilitación turística y con ese mismo expediente no contestan, pero sí contestan para la reapertura de un expediente de revisión de la concesión administrativa». Acosta recordó, además, que «esos establecimientos turísticos no están en espacio natural protegido, no lo han estado hoy ni nunca».

En todo caso, añadió Acosta dirigiéndose a la cadena hotelera, «vamos a defender a los trabajadores y a Riu le decimos que no se lo vamos a poner fácil en su ERTE, porque no solo tiene ese establecimiento turístico y no creo que sea la solución el que se cierre o se despida parcialmente a gente para cubrir ratios de producción, máxime cuando ha tenido todo el apoyo de este gobierno de la isla y del municipio de La Oliva para sacar adelante esa licencia de obra y, por tanto, tiene que hacer el esfuerzo de mantener esos empleos hasta que se resuelva administrativamente este asunto».

El presidente del Cabildo se manifestó así tras una reunión con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, y los concejales de Turismo de los diferentes ayuntamientos. Durante el transcurso del encuentro de trabajo, Castilla informó de las inversiones que el Ejecutivo regional prevé ejecutar en Fuerteventura en próximas fechas. Así, entre las acciones que contempla el convenio con el Estado, «centradas fundamentalmente en la mejora de la conectividad, la diversificación y la mejora de la competitividad del destino, se prevé una subvención nominada al Cabildo de 357.142 euros para proyectos de infraestructura turística». Además, la Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias destinará 100.000 euros para acciones de embellecimiento en Betancuria; 600.000 euros para el Museo de la Cultura de Fuerteventura; y 613.402 euros para el Plan de Recuperación y Dinamización de Tuineje, que incluye un carril-bici en Las Playitas, nuevas farolas, torres de vigilancia en Gran Tarajal y Las Playitas, etcétera.

Más nacionales y menos extranjeros

Castilla confirmó que el turismo cayó un 10,8% en la isla en 2019 con respecto a 2018, debido sobre todo a la bajada de extranjeros en torno a un 12,5%. En todo caso, la titular regional de Turismo destacó dos hechos: por un lado, que 1,9 millones de personas al año siguen eligiendo la isla majorera para sus vacaciones; y, por otro, el incremento del turismo nacional y regional, que crecieron en el año 2019 un 14,7% y un 20,3%, respectivamente.